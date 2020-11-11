陳肇始：或修例規管Staycation　4間政府檢測中心11月15日啟用

港府今日（11日）因應最新疫情發展召開記者，食物及衞生局局長陳肇始透露，本月的本地個案涉及酒店聚會的群組，當局不排除修例以規管Staycation，包括會與酒店業合作，考慮納入指定處所。 另外，港府早前指會研究設法律框架強制有病徵市民做病毒檢測，陳肇始指有關準備工作接近尾聲，完成後將公布細節。

陳肇始稱，近日本港疫情雖較之前有緩和，但新增的本地感染仍有源頭不明個案，顯示疫情未完全受控，亦見到市民因抗疫疲勞，社交活動頻繁。她特別提到，本月的本地個案群組亦涉及酒店聚會，即「Staycation」，雖然這些酒店及私人地方聚會，可能無違反社交距離規定，但從公共衛生角度而言，不戴口罩的感染風險高，港府不排除修訂法例第599章下的規例，以規管有關活動。

她又指，衞生署追蹤在私人地方的聚會整體情況不理想，社會有需減少群組聚集，政府或與酒店業合作，亦會考慮應否將有關地點納入指定處所以作規管。

另外，政府早前提倡有病徵的市民須接受強制病毒檢測，陳肇始稱，有關強制檢測的法律框架準備工作已近乎尾聲，完成後會再公布細節，當局亦正檢視收集樣本瓶的流程，望便利市民。

港府稱有本地個案涉酒店聚會，不排除修例規管Staycation。（梁鵬威攝）

4間長期檢測中心於11月15日起營運

政府早前宣布，分別於鰂魚涌社區會堂、梁顯利油麻地社區中心、沙田瀝源社區會堂、元朗市東社區會堂，設立4間較長期的社區檢測中心。陳肇始透露，4間中心將於周日、11月15日起投入服務，每次檢測費用240元。

政府指，檢測中心首階段運作3個月，將視乎情況或再延長3個月。中心將採集鼻腔和咽喉合併拭子樣本，服務對象為沒有病徵的人士，可於網上預約（http://www.communitytest.gov.hk/）或即場登記，預約系統今日起運作。市民參與檢測服務後，呈陰性的話，會於24小時內收到檢測結果證明。

至於因應大埔區先後有10名居民確診的檢測服務，至今已有逾6,800人接受檢測，反應正面，當局決定延長流動檢測車及流動採樣亭的運作，其中流動車服務將延長至11月12日，並於13日繼續收集市民樣本；而兩個位於廣福邨廣惠樓旁排球場及富善社區會堂外的採樣亭，則會延長服務至11月15日。

特定群組的檢測方面，陳肇始稱截至11月8日，計劃已檢測了61萬個樣本，找出84個陽性個案，港府將視乎防疫需要重覆為個別群組人士抽樣化驗。

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