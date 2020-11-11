張祺忠涉殺妻｜警員曾見張推木箱至滿頭大汗　張稱乃迎新營物品

香港大學機械工程系副教授張祺忠涉殺妻案續審，有份調查的警員今(11日)到高院作供，其中一名警員稱，他到港大時曾見張推著木箱，他向張說：「早晨，教授。」惟張未有回應，他見張推得十分辛苦，滿頭大汗，張欲把箱推上貨車尾板時，更一時失控，並在貨車司機協助下才把木箱枱上車上。他們曾問張木箱內的物品為何，被告稱是迎新營所用物品。惟兩天後他們再問張，張卻改稱是電子器材及鋁條，供參加機器人比賽的同學選用。

警員接報後到單位調查未有發現

警長黃宇健供稱，2018年8月20日接獲被告張祺忠(56歲)與女兒報稱張妻陳慧文(53歲，下稱：陳)失蹤後，他和同事21日凌晨時分到被告的港大偉倫堂宿舍單位搜查，但未有重大發現，被告又不准警員進入被告兒子和女兒的房間。辯方指被告因子女不在場，才不欲警員搜查子女的房間。黃稱相信被告是因這原因才拒讓警員進入。

被告指最後見陳穿內依褲

警員王嘉俊供稱，他在前往偉倫堂途中，曾叫被告描述最後一次見陳時，陳的衣著為何，被告稱最後一次見到陳是在睡房，當時見她身穿內衣褲。

王和被告等人之後到偉倫堂地下的管理處，翻看閉路電視。閉路電視片段顯示，一名黑髮、揹著藍色背包和手持電話的女子，於2018年8月17日早上9時許，在15樓進入升降機，到達地下後離開。被告指稱，該女子是陳，又透過手機展示一個藍色背包。被告指，相信陳坐在樓梯，然後走到15樓乘搭升降機。

三名警員供稱到港大調查的情況。(詳看下圖)

兒子確認閉路電視片的女子是陳

由於陳的電話仍在偉倫堂的住所，警員遂就此查問。被告解釋，陳有另一部電話，作打遊機之用。而稍遲加入觀看閉路電視片段的被告兒子，亦確認片段中的女子為陳，亦確認陳有另一部電話。

警員張家粦則指，於2018年8月22日早上11時許和其他警員到港大調查。他們扺達偉倫堂的停車場時，看到一輛停泊的貨車。被告則推著1個有車輪的木箱，木箱以一塊淺藍布遮蓋，而布上放有煮食爐和微波爐。

被告推木箱滿頭大汗

張指，被告推木箱時辛苦，滿頭大汗。他曾向被告表示：「早晨，教授。」被告未有回應，並繼續把木箱推向貨車。被告把箱推至貨車尾板時，因木箱太重，被告一時失去控制，貨車司機馬上衝前扶著木箱，並枱上貨車。

張上前查問木箱裝著什麼東西，被告考慮數秒後，稱箱內放的是Ocamp(迎新營)物品，「留番夏天沙灘活動，畀學生用。」被告之後離開。

兩日後改稱木箱放電子器材及鋁條

張和同袍於8月24日，警員就被告搬木箱一事到偉倫堂，翻看閉路電視片段。張等人再到被告居住的偉倫堂16樓，在該層的走廊發現煮食爐。

張同日再就木箱一事，致電被告，並到被告的港大黃克競樓的辦公室。張再查問時，被告稱木箱裝著一些電子器材和鋁條，是舊生留下。因之後將有機器人比賽，他把該些物品帶返大學，讓學生決定是否有需要使用。

被告又透露，他於8月18日買木板，並於8月22日早上用木板製成木箱，並已把木箱拆開。張又形容，被告談及陳時，態度冷漠和不多關心。

案件編號：HCCC292/2019

張祺忠涉嫌殺妻的經過。(詳看下圖)