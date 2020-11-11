新冠肺炎｜132間學校及院舍爆上呼吸道感染　1400學生中招

本港多間學校或院舍爆發上呼吸道感染，衞生署署長陳漢儀在今日（11日）疫情記者會亦特別提及爆發個案有大幅上升的趨勢，至下午3時，本周共錄得有132宗學校或院舍有爆發情況， 涉及近1,400人，主要出現在幼稚園、幼兒中心，以及小學。中心會為爆發疫情學校派樣本樽，為受影響人士進行新冠肺炎病毒檢測，並且要求學校在未有檢測結果前要停課至少3日。

衞生署署長陳漢儀表示，高危群應積極使用政府提供的檢測服務。(盧翊銘攝)

衞生署長籲減少參與課外活動

衞生署署長陳漢儀表示，留意到本地院舍及學校上呼吸道爆發個案有大幅上升趨勢，單是本周已經有132間學校或院舍有爆發，涉及1,400人，分布在幼稚園、幼兒中心，以及小學。她呼籲家長要留意兒童的身體狀況，如有發燒、喉嚨痛、流鼻水等病徵，便不應該上學並盡早求醫。

近日多了市民參與大型聚會，陳漢儀亦提醒家長應減少帶學童參與課外活動，避免前往人多地方，並要確保他們戴好口罩，及注意手部的衞生。

衞生防護中心會為爆發疫情學校派樣本樽，為受影響人士進行新冠檢測，檢疫有關班別為檢測要停課不少於3日作預防。

民生書院小學發通告，指個別班級的學生出現發燒或上呼吸道感染徵狀。（資料圖片）

九龍城民生書院小學發通告 指個別級別學生有病徵

暫時未在衞生防護中心爆發名單上的九龍城民生書院小學，今早亦向家長發通告，提醒校內有個別班級的學生出現發燒或上呼吸道感染徵狀，因此已向防護中心及教育局通報。

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