新冠肺炎．最新｜增6宗本地確診　協恩中學有實習老師確診須停課

新冠肺炎疫情突然急速惡化，衞生署今日新增23宗確診個案，累計增至5,431宗。當中16宗為輸入個案，6宗本地個案屬感染源頭不明，包括5名昨日已交代過的5名司機，另一名是42歲男子，潛伏期曾去過2、300人的婚宴，同枱食飯的人都要檢疫。由於其家人及子女分別在不同學校教書及上學，故相關學校都要停課。 而今早（12日)浸會大學再向校內師生發信，指再多一名體育系女生確診染疫。而中文大學亦公布一名於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作的職員，亦初步確診。

【18:50】據了解，協恩中學部有實習老師確診，即時停課14日，但幼兒園明日如常上課，周六起才停止面授課程14天。

新冠肺炎｜疫情急反彈 的士司機再受打擊︰每日賺得幾十蚊飯錢

【16:55】張竹君承認，#5405是一名尼泊爾豁免人士，承認所有入境措施「愈緊愈好」，因為在公共衞生角度「最好做到最盡」，但現實上有其他考慮，當局會再密切留意。

至於#5427、42歲男患者曾在潛伏期去過婚宴，同枱食飯的人都是緊密接觸者，需要檢疫。張竹君拒透露患者是否在香港寬頻上班，只稱其公司有3至400人一同上班，與他同組的人都要檢疫，約有20多人。而患者的家人由於在學之園青衣分校上班，故建議學校停課。

此外，昨日公布的確診浸大女學生，一名朋友亦已由檢疫中心送院，並已初步確診。

另今日暫錄得約10宗初步確診個案，有兩宗是源頭不明本地個案，另兩宗是有關連個案。

暫約10宗初步確診至少2宗源頭不明 有患者愛遠足旺角行去井欄樹

【16:50】張竹君提到，#5419的復康巴士司機，曾接載學生，衞生署已取得乘客名單，但承認接載復康人士由於每天不同，會再與公司研究如何聯絡及派樽。

新冠肺炎｜疫情反彈 張竹君：有機會爆發第四波 籲市民減少活動

她承認，本地個案散落在全港不同地區，呼籲市民要小心，估計天氣轉冷或令病毒生存時間較長，提醒市民應減少非必要活動，保持衞生，並指目前傳染趨勢「似乎向上」，病毒活躍度上升，被問到會否出現第4波，張竹君坦言「有機會架！」她希望市民可減少活動，有助抑制疫情。

【16:45】張竹君亦透露，暫時有2宗初步陽性個是本地未有感染源頭個案，第一位是一名52歲男子，是威爾斯親王醫院李炳圖書館職員，於11月7日開始不適，與家人同住大埔中心18座，平日上下班為主，未有特別出遊，但有時會去太和運動場跑步，亦曾與朋友到九龍坑行山，近日曾到昌運中心瑞峰軒酒樓、咪走雞、大埔廣場爭鮮等進食。該患者有緊密接觸者在大埔恩主教中學上班，學校需要停課兩天等檢測結果。

暫約10宗初步確診至少2宗源頭不明 有患者愛遠足旺角行去井欄樹

另一名初步確診是65歲男子，是一名退休人士，居於旺角新填地街德豐大廈，平日會遠足，例如由旺角地鐵站行到坑口、又或到西貢井欄樹等。他亦曾去過大角咀浸信會參與崇拜，當時有60-70人，平日亦較多到大角咀彩翠軒、洋松街鴻昌茶餐廳進食。

學之園青衣分校發出通告，指有學生家長確診。

【16:35】今日新增6宗無源頭感染個案，一宗有關連個案，是故5422，屬於之前確診個案的密切接觸者，於1月10日開始發燒。

至於6宗無源頭個案，有5宗是昨日已公布的5名初步確診司機，即#5409 77歲男子、#5417 68歲男子、#5478 63歲男子、#5419 63歲男子，駕駛復康巴士、#5420 69歲男子。

張竹君指，餘下一宗無源頭個案#5427，是一名42歲男子，他於九龍灣展貿中心工作，居於青龍頭豪景花園第8座。他於11月9日不適，求醫後確診。該名男子平時會到食肆較多，包括在傳染期曾到大角咀金莎餐廳、太子元朗冰室、屯門啟豐商場小桃園、長和食堂、信和食堂、光輝圍雲桂軒、九龍灣台灣麵。

值得注意是，患者的家居緊密接觸者有老師及學生，涉及多家學校包括青衣學之園幼稚園 、 天主教郭得勝中學、梨木樹天主教小學、長沙灣宣道國際學校。密切接觸者暫未有病徵，全部會送檢疫中心做測試，而學校需停課1至2日。

該名男患者亦曾於潛伏期時，即10月26日曾到「The One」商場內的「譽宴．星海」出席婚宴，當時有200至300人出席，並以4人一枱，衞生署會通知到場人士做測試。

新冠肺炎｜增23確診6無源頭 患者曾赴The One譽宴星海300人婚宴

【16:30】衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，截至今日凌晨，本港新增23宗確診個案，16宗是輸入個案，1宗是關連個案，餘下6宗是本地無感染源頭個案。

16宗輸入個案如下：

6宗來自尼泊爾航班RA409，全部於11月10日到港：個案編號：# 5411、# 5412、 #5413、 #5414、 #5423、 #5424

個案編號#5415來自 菲律賓，乘坐航班 CX 906於 11月10日到港。

#5416 土耳其經多哈QR818 11月10日到港

另一名是機師 駕駛TK070 土耳其出發，11月10日到港

#5421 英國到港 CX252 11月9日到港

#5425 美國到港機師 11月10日到港

#5428 瑞典經多哈到踡 QR818 11月10日到港

#5429 德國駕駛貨機機師 11月10日到港

#5430、 #5431 印度到港海員，之前已有確診個案，由檢疫中心送院，曾乘坐 CX796航班，於11月8日到港。

【13:57】本港昨天一名確診者（30歲女子）從尼泊爾來港，按照現行規定，尼泊爾屬高風險地區，抵港者理應入住酒店，不能回家，但該名確診者則曾回到位於紅磡都會軒1座的住所。衞生署回覆稱，該女子是獲豁免檢疫人士，但稱不知是否領事。



記者向尼泊爾領事館查詢確診者是否領事館職員，尼泊爾領事館承認有一名職員確診，但未知是否屬同一人。

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尼泊爾領事館承認有一名職員確診。圖為該領事館在9月舉辦活動。（尼泊爾領事館facebook圖片）

【13:23】香港中文大學剛公布，該校昨日（11日）得悉，一名員工初步證實對新冠肺炎病毒呈陽性反應，並已送院治理及隔離。

該員工於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作，本周一（11月9日）曾返回工作地點，該圖書館現已暫時關閉進行消毒，並安排其他員工在家工作及進行病毒測試。大學會密切跟進有關情況。

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【11:28】消息指，今天新增23宗確診個案，當中包括6宗本地感染。本地感染個案中，包括4名的士司機，據悉今天將有疫情記者會。

【11:05】消息指，政府正考慮幼稚園暫停面授課堂，一有決定會盡快公布，最快將於周六起實行。



【10:34】浸會大學今早再向校內師生發信，指再多一名體育系女生確診染疫。該確診學生在11月10日開始發病，最後出現在校園的日子為11月6日，較出現病徵的日期超過逾2日。

張竹君直言，在第三波疫情爆發初期，不少確診個案涉及的士司機，目前情況令人擔心。（盧翊銘攝）

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【00:00】本港新冠肺炎疫情有反彈跡象，衞生防護中心資料顯示，昨日公布的三名感染源頭不明患者，傳染期行蹤遍及全港各區，更涉及多間酒店及食肆。其中浸大體育系女學生（第5998宗個案）的活動較豐富，她曾到過跆拳道青道館及北河街體育館，並曾光顧樂富丸亀製麵、九龍城譽麵坊等餐廳。

一名44歲男患者（第5399宗個案）曾於傳染期內赴10間餐廳，主要位於荃灣及沙田區，包括荃灣荃新天地米線陣、麥奀雲吞麵世家、荃灣廣場鴻星中菜和如心海景酒店中菜廳，以及石門京瑞廣場狀元橋米線、 麗島小廚及台豐台灣美食等。

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