新冠肺炎．最新｜疫情惡化　5疑染疫司機終極覆核結果今料公布

新冠肺炎疫情突然急速惡化，衞生署昨日（11日）公布新增18宗確診個案，創一個月來單日新高，累計增至5,408宗。15宗為輸入個案，3宗本地個案全屬感染源頭不明，包括兩度Staycation浸大體育系生女及在荃灣居住的中年男子，他們傳染期到過合共逾20個處所，主要是食肆及體育館，均會除下口罩；另一患者為76歲老翁，碓診時已有抗體，代表患病有一段時間，未知有否傳染他人。

衞生署署長陳漢儀昨在疫情記者會上公布，由尼泊爾航空營運、於本周二（10日）由加德滿都飛抵香港的航班RA409，共有12名乘客確診。但衞生署只列7人入昨報告個案，尚有5人料因截數安排，撥作今日（12日）報告個案。而昨報告的7名乘客當中，一人返回紅磡住宅都會軒1座後才確診，患者不用在機場等候結果及到酒店隔離，料又是豁免檢疫人士，再次曝露播毒漏洞。

社區爆疫更大隱患，運輸署篩查發現，有四名的士司機及一名復康巴司機疑中招，當中二人檢測結果初步陽性，其他三人不確定。料覆檢結果今日出籠。

張竹君直言，在第三波疫情爆發初期，不少確診個案涉及的士司機，目前情況令人擔心。（盧翊銘攝）

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一名44歲男患者（第5399宗個案）曾於傳染期內赴10間餐廳，主要位於荃灣及沙田區，包括荃灣荃新天地米線陣、麥奀雲吞麵世家、荃灣廣場鴻星中菜和如心海景酒店中菜廳，以及石門京瑞廣場狀元橋米線、 麗島小廚及台豐台灣美食等。

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