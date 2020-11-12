何栢良：「走漏」輸入個案致社區傳播　政府須「加辣」防範

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心昨日引述港大研究指，本地社區自10中起流行與尼泊爾個案相似的新病毒株。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，七月有新病毒走入社區後引發第三波疫情，觀乎十月的基因排序分析，情況似乎類同。

他指，排除昨日的最新確診數字，由尼泊爾返港後確診有32人，認為最早「走漏」的輸入個案源頭是5110號個案，73歲長者於9月13日由尼泊爾回港，但10月4日才確診，患者曾傳染兩位家人，若期間三人曾在社區活動，「有機會經佢哋漏出社區。」他建議，政府應針對如何防範輸入個案措施「加辣」，否則會不斷令病毒走入社區，難以達到「零確診」目標。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今早接受商台節目時表示，七月有新病毒走入社區後引發第三波疫情，觀乎十月的基因排序分析，情況似乎類同。（資料圖片）

他指，過往不時有來自印度及尼泊爾的同一航班，有多人發現下機後出現陽性檢測結果，部分有病徵，部分沒有病徵。他表示，目前有11個航班，出現機上有5人以上確診情況，當中政府「放生」兩班機，並無禁飛14日。

如多人落機後出現檢測呈陽性 會檢視有否造假

他指，留意到政府近日收緊措施，如出現多人落機後檢測呈陽性個案，會檢視是否有造假情況，但針對經常有航班大量乘客確診情況，建議政府應加重停飛的懲罰，第一次禁飛14日，若第二次則應禁飛1個月。

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