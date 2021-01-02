專訪｜科培網絡李治緯：現正值創科爆發點　盼政府多用香港創造

「讀完管理，邊個畀間公司你管理？」人工智能技術公司Apptech創辦人李治緯說，當年大學選科選擇工商管理，曾遭家人反對。這亦反映普遍香港人對創業的印象，認為創業風險太大，不及打工安穩可靠。 李治緯2012年創業，樂見今天本地的創業風氣越來越濃厚，政府近年大力支持本地創科發展，作為初創公司仍可透過政府創科平台，承接政府部門及公營機構的項目，又透過政府創科推廣場地展示產品，他認現時行業正處於「爆發點」，包括資金及政策等方面都非常有利。 對於本地創科政策，同為「科培網絡」會長的李治緯冀向政府提出建議，包括政府及半官方機構可增加、甚至優先採用本地創科公司的產品；更新過時法例，為創科行業提供空間等。

政府近年大力推動創科發展，包括透過科學園、數碼港等培育本港科技公司。人工智能（AI）影像分析公司Apptech董事兼行政總裁、科培網絡會長李治緯，就在2012年毅然離開銀行界，參加香港科技園的科技創業培育計劃，創辦自己的公司。

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科培網絡會長李治緯，就在2012年參加香港科技園的科技創業培育計劃，創辦Apptech。（盧翊銘攝）

嚮往美商學院創業氣息濃 家人反對：「邊個畀間公司你管理？」

李治緯回想當時，自己在銀行多個部門都工作過，有感高層職位有限，想升職就要長間等待；比較之下，更覺創業更有挑戰性，可在更短時間內達到事業目標，適合自己性格喜歡冒險的性格。

大學時在美國愛荷華大學修讀工商管理，李治緯十分嚮往校園內創業氣息濃厚，除了學院以畢業生、企業家Henry B. Tippie命名外，每張椅子後都寫著事業有成的舊生的名字，學院十分推崇企業家精神。他坦言，當年選科時，家人亦有反對，問他「讀完管理，邊個畀間公司你管理？」李治緯卻認為，工商管理課程內容豐富，除了營運管理，也包括法律、資訊科技、金融、會計等，助他多方面了解一家公司的運作。

港法規完善機會多 現正值創科行業「爆發點」

家人當年的反對，亦正正反映普遍香港人對創業的印象，認為創業風險太大，不及打工安穩。而既然都負笈美國，為何未有選擇在當地創業？他就認為香港是很理所當然的選擇，因為香港經濟環境很活踴，生意機會多，而法規亦完善，較有保障；融資方面，雖然未至於像矽谷般蓬勃，但只要有好想法，都大機會獲得融資，而最重要的，是「香港始終係屋企，是要Build的。」

Apptech透過政府公開平台如機電工程署「機電創科網上平台（E&M InnoPortal）」等承接政府部門及公營機構的項目，又透過政府創科推廣場地展示產品。李治緯認為，政府近年大力支持本地創新科技發展，現時行業正處於「爆發點」，包括資金及政策等方面都非常有利，笑指「就差創業者。」但他亦樂見，相較當年，本地的願意創業的人更多，「社會mindset改變咗。」

冀政府優先採用本地創科公司產品

新一份施政報告去年11月發表，李治緯作為科學園培育計劃學員及畢業生公司團體「科培網絡」會長，冀就創科政策方面向政府提出三項建議，包括希望政府及半官方機構可增加、甚至優先採用本地創科公司的產品；而由於創科行業一向行得比較前，希望政府可擁抱新事物，在可行情況下更新法例，例如政府早前放寬規定，容許電動滑板車及電動單車在單車徑上使用；此外，政府可多於業界的有更緊密溝通，同時多與新興的業界團體交流。

特首林鄭月娥亦再三表示今次施政報告重點之一，將落在創科發展方面，又不時強調要把握大灣區機遇。李治緯亦認為香港和其他大灣區城市可形成「前舖後居」的合作關係，香港公司熟悉國外市場，可主力面向市場，尤其是增長快速的東盟國家，而大灣區其他城市可提供製造場地。

不擔心港重要性被分薄 重點市場在香港

對於外界有指憂慮進一步融合下，香港的重要性會被分薄，李並不擔心，認為角色始終有所不同，又舉例指公司做商場人流偵測，重點市場還是香港等大城市。而對於其他創科行業如機械臂技術，有大灣區城市作為量產、生產基地，亦非常有利發展。

不過，現時國際形勢波譎雲詭，香港正處於中美矛盾的最前線，這會如何影響創科行業？李表示，自己公司並未有受影響，不過公司有採用美國芯片，若中美關係持續轉差，可能會有影響。他又聽聞，一些面向歐盟市場的科技公司，亦觀察到客人較以往緊張，洽談之初便會詢問公司有否中資背景，需要向客人解說。他認為，一切只能視乎政府取態，期望事情會變得明朗。