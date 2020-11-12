法改會提出性罪行修訂　增露體罪、偷拍裙底罪　部分刑期較現時高

法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會今日（12日）發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件，展開為期三個月的公眾諮詢，內容涵蓋罪行刑罰的檢討，並研究如何改革和改善香港性罪犯的治療和自新等。

法律改革委員會轄下的性罪行檢討小組委員會今日（12日）發表《性罪行檢討中的判刑及相關事項》諮詢文件。（黃偉倫攝）

文件就之前發布的《檢討實質的性罪行》，提出多項建議，包括以性侵犯罪行，取代現有的猥褻侵犯罪，不過最高刑罰同樣為監禁10年。另外，強姦及亂倫這兩項現有罪行刑罰，建議繼續適用於「未經同意下以插入方式進行的性侵犯」及亂倫這兩項建議罪行，其中「插入式涉及性的行為」，最高可判終身監禁；｢非插入式涉及性的行為｣則可監禁10年。

另外，會建議新訂一項露體罪，最高刑罰為監禁5年，較現時針對公眾地方猥褻行為﹙暴露身體部分﹚罪的監禁6個月，有較高刑期。同時，會建議新訂｢未經同意下拍攝裙底｣罪，以及｢窺淫｣罪，最高刑罰同為監禁2年。兩者同樣與現時的遊蕩罪最高刑罰相同。

委員會亦建議，現行的性罪行定罪紀錄查核機制，應涵蓋所有現有僱員，自僱人士及志願工作者；而且政府應在適當時，評估是否需要將查核機制改為強制。