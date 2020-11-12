教育局再取消一教師註冊　指教學嚴重錯誤　據知為可立小學老師

嗇色園主辦可立小學有教師在網上教學影片中稱，英國「為消滅鴉片」向中國發動戰爭。教育局今日回應查詢時表示，於本周向一名小學教師發信，基於其教學的嚴重錯誤、欠缺擔任教師的能力，以及完全沒有盡其基本責任備課，認為該名教師並不稱職，亦非出任教員的適合及適當人選，因此根據《教育條例》取消其教師註冊。據了解，該老師為可立小學老師。

教育局發言人表示，該名教師在小學二年級常識科教授多項歷史事件時，内容失實，顛倒是非，不但欠缺學科的基本知識和常識，還欠缺理解課本或教材內容的能力，亦嚴重忽略備課的基本責任，「只是輕率地隨意加入個人的胡亂推斷及猜想，甚至以完全無稽的想法來教授知識，在為學生錄製自學課件時，出現錯誤及怪異的旁述。」

教育局指，有關事件於本年四月曝光，在學校暫停面授課堂期間，該名教師為學生製作自學課件，上載於學校網頁，讓學生在家學習，當中出現不少教學專業錯誤。舉例說，在講述英國發動鴉片戰爭的原因時，該名教師指英國當時是「爲了消滅中國内的鴉片而發動鴉片戰爭」；而在講述中國四大發明中的造紙術時，亦將古人研發紙張的目的，說成是代替龜板、動物骨頭等做記錄以「防止動物絕種」。教師的教學內容明顯有嚴重錯誤，甚至是無稽之談。

教育局指，在處理這宗個案的過程中，教育局經過詳細及嚴謹的調查程序，包括審視了學校提交的報告及教師向學校的解釋申述，亦給予涉事教師申述機會，而有關教師亦有就此尋求法律顧問的協助。

經全面考慮蒐集到的資料、個案的性質及嚴重性，教育局認爲該名教師並不稱職，亦非出任教員的適合及適當人選，決定根據《教育條例》取消該教員的註冊，以保障學生的福祉、維護教師的專業，以及維持社會大眾對香港教育的信心。