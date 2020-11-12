張祺忠涉殺妻｜張形容與妻婚姻開心既　惟教子女妻要二人同一陣線

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案進入第四天，控方舉證完畢後，被告張祺忠出庭自辯。他甫開始作供，便直認殺了妻子陳慧文，又道出二人由相識到相處30載的關係形容「開心既」。他指妻子性格開朗，兩人每星期都去會一同看電影或一同溜狗。他指妻子亦有很強的觀點，惟子女長大後亦有自己的看法，當子女與其妻的意見不合時，其妻便要他站在同一陣線，及要他一起說服子女。

辯方指張案發時受抑鬱困擾

此外，辯方亦讀出其案情，指本案是一宗令人傷感的案件，指被告張祺忠(56歲)殺死妻子陳慧文(53歲)，並圖遮蓋殺人，及向家人和警方說謊。辯方指，張因精神失常，或受激怒而殺人。而有精神科專家會指出，張案發時受抑鬱困擾。除張祺忠外，辯方證人亦包括張的一對子女和精神科醫生。

留英升學認識妻子

張祺忠作自辯時，一開首便承認於2018年8月17日殺死了陳。他續透露在港中學畢業後到英國升學，並取得博士學位。他於1987年在英國讀書時結織在當地居住，英文名字Tina的妻子，二人翌年結婚。他90年代返港工作，並自1992年起在港大任副教授。他與陳育有一對子女：現年30歲的女兒在廉政公署工作，28歲的兒子則為牙醫。

被告自辯的重點。(詳看下圖)

妻有很強的觀點

張形容妻子性格開朗，樂於助人。惟她亦有很強的觀點，並要求他人跟隨她的想法。若對方未有跟隨，妻子便會發怒和責罵他人。在律師追問下，他形容兩人30年的婚姻生活是「開心既」，但亦非一帆風順。

對女兒從事工作亦有意見

張指隨著子女長大，有自己的主見，與妻子亦有爭執，妻子會要求被告與她同一陣線以說服子女。即使張不同意她的看法，亦要張跟從。張指他會盡量遷就妻子。惟子女在外地升學返港後，有更強的主見，與妻子意見不合。如女兒畢業後從事什麼工作，妻子亦有意見。

會駕車接載妻子每年一同旅行

張亦透露和妻子的生活習慣，如他在平日工作日子的中午，會開車接載妻子去健身，他則往游水，然後兩人再一同食午餐。周末時，兩人會在上午看電影或溜狗。妻子下午會約朋友打羽毛球，張亦會開車接載，有時甚至帶備電腦，在運動場等妻。

兩人每年亦至少去一次旅行，辯方並呈上多張照片，包括他們前往北海道、巴黎的照片，一張顯示他和妻子在港食宵夜，兩人在照片中「好親熱」。

妻在家貼出張的公職金結餘

他亦透露，和妻子有一同投資物業，並出租單位。他形容妻子投資有道，會看相關新聞和分析。此外，張和妻子在財政方面透明度高，如妻子知悉他的收入和繳稅的金額，又在住所內貼上文件，顯示張的公職金結餘，和獲按揭物業的每月供款等。他解釋妻子著他把文件貼出，以讓大家都知他退休有幾錢。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文（53歲）。張明日將繼續自辯。

案件編號：HCCC292/2019

被告涉殺妻的經過。(詳看下圖)