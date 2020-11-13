新冠肺炎．最新｜消息：今增大概6宗確診　包括2宗不明源頭個案

新冠肺炎疫情有惡化趨勢，昨日（12日）新增23宗確診個案，累計增至5,431宗，當中16宗為輸入個案，6宗本地個案屬感染源頭不明，包括5名司機。其中一名42歲男子，潛伏期曾去過2、300人的婚宴，同枱食飯的人都要檢疫。由於其家人及子女分別在不同學校教書及上學，故相關學校都要停課。 港大分析近日個案，發現基因排列與尼泊爾輸入個案相似，料近日疫情是由輸入個案引起。

【10:49】消息指，今天新增6宗確診個案，當中包括2宗本地源頭不明個案，由於這兩宗個案在昨天的疫情記者會已公布相關資料，今天將不會有記者會。

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