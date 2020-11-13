新冠肺炎．最新｜疫情升溫　專家分析多宗個案料與尼泊爾輸入有關

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新冠肺炎疫情有惡化趨勢，昨日（12日）新增23宗確診個案，累計增至5,431宗，當中16宗為輸入個案，6宗本地個案屬感染源頭不明，包括5名司機。其中一名42歲男子，潛伏期曾去過2、300人的婚宴，同枱食飯的人都要檢疫。由於其家人及子女分別在不同學校教書及上學，故相關學校都要停課。
港大分析近日個案，發現基因排列與尼泊爾輸入個案相似，料近日疫情是由輸入個案引起。
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