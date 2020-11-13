公屋輪候時間增至5.6年短期難降　招國偉：有機會惡化至超過6年

房委會昨日（12日）公布最新公屋輪候數字，截至今年9月底，一般申請者的平均輪候時間升至為5.6年，是自1999年以來的新高位，而整體申請宗數則有26萬宗。公屋聯會總幹事招國偉今日（13日）於電台節目《千禧年代》中表示，現時每年公屋供應量為1.5萬個單位，但同時有2萬宗申請，現時火炭駿洋邨1至3座仍未入伙下， 預料下一季的供求失衡情況仍嚴峻，輪候時間數字難以大幅下降。

房委會昨日（12日）公布最新公屋輪候數字，截至今年9月底，一般申請者的平均輪候時間升至為5.6年，是99年以來的歷史新高位。（資料圖片）

招國偉說，由於未來數年的公屋供應量大約會維持不變，大約為1.5萬個，近幾年公屋落成量及回收單位數目，與每年接獲大約兩萬宗新申請，數字基本是相若，輪候隊伍要縮短相當困難，而輪候時間有機會再惡化，「有機會過6年添！」他又認為，政府早前有目標於2025年將公營房屋供應量增至3.5萬間，但主要位處新發展區，可否如期完成仍是未知數。他指，若能夠有更多選擇落實建屋，以及加快審批進度，才將可令輪候公屋時間回落。

另外，房委會綠置居2019計劃推售柴灣蝶翠苑和青衣青富苑，兩個項目合共3,696個單位，房委會於本月初起邀請單身申請者揀樓，提供逾1,700伙單位可供單身人士選購。招表示，現時仍有約1,400個單位供應，只出售200多個，並預計最終有約500個單位認購，認為當局要考慮一下配額問題。