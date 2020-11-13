新冠肺炎｜增6宗確診　4宗屬本地個案　協恩中學浸大實習教師染疫

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，新增6宗新冠肺炎確診個案，累計增至5,437宗。當中兩宗為輸入個案，另外四宗為本地個案。 兩名新患者屬昨日初步確診、源頭不明的本地個案，包括於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作的56歲男子及一名65歲退休人士；其餘兩宗個案與本地個案有流行病學關連，當中一人為居太古城太湖閣23歲女子，她是浸大體育運動及健康學系學生，屬於浸大女生Staycation群組，但她沒有出席該兩次酒店聚會，她在名校協恩中學當實習教師，校方今起停課兩周。

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，今日新增6宗新冠肺炎確診個案，當中兩宗為輸入個案，兩宗屬昨日初步確診、源頭不明的本地個案，其餘兩宗與本地個案有流行病學關連，至今本港個案累計5,437宗個案。

兩宗今日確診的源頭不明本地個案中，一人為56歲男子（#5432），他於沙田威爾斯親王醫院李炳醫學圖書館工作，居大埔中心18座。他在11月7日身體出現不適，其後到私家診所求診，最後上班日期為11月9日。另一宗源頭不明的個案涉為一名居旺角德豐大廈的65歲男子（＃5433），患者為退休人士，他於本月9日感到不適，翌日到油麻地賽馬會普通科門診診所求診。

衞生署衞生防護中心今日（13日）公布，今日新增6宗新冠肺炎確診個案。（羅君豪攝）

另外，今日新增個案中有兩宗與本地個案有流行病學關連，當中包括一名23歲女子（#5435），患者居太古城太湖閣，另一為居長沙灣海麗邨海暉樓的50歲女子（#5436）。至於輸入個案中，23歲男子（#5434）從德國抵港，潛伏期沒有出現病徵，另一名33歲女子（#5437）從印尼抵港，同樣無病徵。