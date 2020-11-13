張祺忠涉殺妻｜指妻常責罵甚至子女前說粗口　張亦曾怒掟電話出窗

港大機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案續審，他昨自辯時曾形容和妻30年婚姻「開心嘅」，惟今(13日)續在高等法院作供時，卻道出兩人生活的另一面，並稱與妻亦偶有爭執，其妻子會語氣重地罵他：「你都廢嘅」、「靠你揸兜都得啦」、「食屎啦你」甚至罵他「仆街」，有時子女亦在場，令他感到侮辱。他又提到有次他家中打電話處理工作，妻卻要他放下電話，他曾一怒下把無線電話掟出窗。

遭妻罵一般會忍氣吞聲

被告張祺忠（56歲）自辯時透露，和妻子陳慧文(53歲)有爭吵，並多是由妻子引發，其語氣亦重。張稱他一般會忍氣吞聲，但有時也會反駁並謂：「你都唔知乜事，唔好講咁多啦。」他舉例指，作為偉倫堂舍監，需和學生等在晚上開會，惟妻子會叫把工作交給下屬，張強調需親自負責，妻子卻稱：「你都唔識做嘢」、「你都廢嘅」。

在子女面前被粗口指罵感侮辱

於2017至2018時，張指兩人於2星期至1個月左右便會口角，妻子會責罵「靠你揸兜都得啦」、「食屎啦你」。他再舉例指，妻子認為被告工作繁多，問「點解叫你Dean升你級？」被告回應指此方法不可行，妻子便謂：「你仆街啦。」張直言覺「仆街」一詞語氣很重，感到悔辱。妻子甚至曾在子女面前如此鬧他，令他感到非常悔辱。惟他強調，和妻子從未有肢體衝突。

被告形容與妻子的關係。（詳看下圖）

妻曾提不陪旅行就離婚

對於妻子胞妹的書面供詞中提及，妻子曾提出離婚。張解釋其妻曾於多年前講：「暑假唔同我去旅行，我就離婚啦。」張指妻子聲稱離婚一事最終不了了之。張亦強調，從未沒有想過和妻子離婚。

此外，妻子胞妹的書面供詞中提及，張和妻子在英國旅行時，正開車的張不滿妻子在旁不斷指指點點，因此發怒，聲言不再和妻子去旅行。張解釋當時只是「發晦氣」。

曾發怒把無線電話掟出窗

張稱他亦容易發脾氣，並舉例指，如2014年佔中期間，他為大學工會的幹事，當時多個工會打算發出聯合的聲明。他用電話處理該事時，妻子叫他把電話放下，不要再處理。他因此發怒，把室內無線電話從單位的窗掟出。

兩夫婦共有5個物業

張和妻子自1994年起，在港共購入5個物業：3個位於港島半山、1個位於皇后大道西，另1個位於九龍。此外，他們亦購入1個車位。此外，妻子亦有買股票。張解釋，妻子會看新聞等，他則未有時間，因此投資的事都由妻子決定。而妻子認為自己投資有道，「都幾自豪」。

妻要分張一半人工總計約600萬

對於警方在被告的港大偉倫堂單位內，搜出一張借據，借據顯示張欠妻子670萬。張解釋，妻子於2018年2月提出，張的每月約10萬人工中，她應分得一半。以每月她可得5萬元計算，10年間她可得到600多萬。被告當時已開出一張600萬元的支票，並給予對方。惟他解解，當時的現金約有50萬，該張支票是不能兌現的。妻子於2018年5月再提出相同要求，他於是寫下借據。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。

案件編號：HCCC292/2019

被告涉殺妻的經過。（詳看下圖）