新冠肺炎・最新｜強制檢測凌晨實施　防疫措施收緊　增1宗無源頭

新冠肺炎疫情有惡化趨勢，今日（14日）新增8宗確診，3宗為本地個案，其中1宗源頭不明；累計至5445人染疫。 袁國勇稱，有第四波疫情爆發的迹象，陳肇始公布收緊防疫措施，下周一起食肆營業至午夜12點，每枱人數上限由6人收緊至4日；酒吧每枱人數上限降至2人；當局研究修例限制staycation酒店每房上限4人；強制檢疫法例15日凌晨生效。

新冠肺炎｜袁國勇、梁卓偉促政府補償確診停工患者 望成檢測誘因

新冠肺炎｜政府收緊酒店Staycation房間人數、食肆每枱最多4人

限聚令｜酒吧令收緊回復零時關門 業界：聽話卻遭封殺絕不公平

新冠肺炎｜莊士倫敦廣場保安確診無源頭 馬會會所裝修工初確診

新冠肺炎｜確診男保安曾到旺角金御海鮮酒家 經理：全員通過檢測

【18:09】多個記者追問，可否設立檢疫特定酒店，陳肇始稱不反對，但仍要視乎如何找到、酒店是否承諾等。

【17:47】蘋果日報記者：一直話自願檢測，今次推強制檢測，是否代表之前高估參與程度、不相信市民做？全民強制檢測會是考慮之列？

陳肇始：一直希望做大量檢測，不論是個案或群組檢測，如小型群組大埔、梅窩都會即做檢測。我們觀察，如疫情嚴竣，市民係自動自覺，但疫情緩和，就沒有那麼高自覺。要找無徵狀人士，今次強測的範圍，針對有徵狀的人士，過往經驗是有市民不肯做，或者醫生做檢測是否不便。有與私家醫生團體及專家商討，對於醫生強測檢測的情況。

【17:36】NOW新聞台記者：為何強制檢測特定群組，如的士司機不馬上做？

陳肇始，看特定人群自願檢測到反應。法律框架已經準備。

【17:25】明報記者：政府不批准記協遊行，有無政治考慮？要求強制檢測的群組，有何準測，由何部門執法，如何平衡人權？

陳肇始：第一條問題，政務司司長辦公室已經回答，疫情有惡化趨勢，為保障公眾健康，衛生署不建議舉辦大型群眾聚集活動。

強制檢測針對有症狀的人士，醫生懷疑感染，可以給書面指示。另一部份是，針對爆發，如工作間，一個地點、一幢樓，為盡快找出有感染人士，也要強制檢測。第三是不同職業，高風險、高接觸，或貨櫃碼頭、屠房等設施工作，有需要時強制檢測。最後是回港人士，檢疫期間的第二次檢測，給出法律框架。

【17:16】張竹君：增8宗確診，其中5宗輸入、3宗本地個案，本地個案中有1宗源頭不明。累計5445人染疫。

源頭不明個案為#5439，58歲男士，住慈雲山慈康邨，同住兩家人初步確診。患者在莊士倫敦廣場做夜更保安，11月11日最後一日返工，三名同事要接受檢疫。11月6日曾同三位親朋在旺角金色御酒家用膳。

另外十多位初步確診，其中一宗為無源頭個案，在新田圍盛圍樓與家人同住，其中一位緊密接觸者在油麻地遵理學校上學，學校會停課一兩日，若陰性結果可開學。患者10月24日與一位朋友曾到尖沙咀金馬倫道酒吧，正追問詳情。

【17:13】行會通過就強制檢測通過《599J》章法律框架，指定特定處所生活、特定職業、接近完成14日強制檢疫的抵港人士。規例賦權政府，註冊醫生臨床判斷懷疑某人感染COVD-19，可以發出書面指示接受檢測。11月15日凌晨零時生效，違反可罰2000元，最高可監禁6個月。

【17:07】陳肇始：收緊內防擴散措施。《599F》針對不戴口罩的聚集活動，酒吧營業至午夜，食肆四人一枱，餐飲處所非飲食時必須戴口罩，如宴會敬酒環節等。繼續關閉蒸汽浴、桑拿、波波池等高風險措施。措施在11月16日（下星期一）生效。

因為Staycation高風險，研究將旅館遵守規定，限制旅館房間人數至四人，除非來自同一家庭；訪客必須登記個人資料；酒店檢疫及非檢疫人士分隔不同樓層。受檢疫人士限制探訪。將研究修例及公布實施，未公布實施日期。

檢疫人士照顧者，需要批准並一同接受強制檢疫。

【17:00】食物及衞生局局長陳肇始、食物及衞生局常任秘書長（衞生）陳松青、衞生署署長陳漢儀、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞見記者。

陳肇始：要迅速收緊防疫措施。全面收緊對抵港人士檢測檢疫安排，中國以外地區，抵港後必須檢測病毒，在指定地點等候結果，去酒店14日強制檢疫。機場抵港後，要等待結果，除了非高風險地區的機組人員及已取得陰性結果的豁免人士。到訪極高風險地區的領事機構人員，除了總領事或同級外，都要隔離14日。陸路抵港，11月23日起，要有陰性結果才可以豁免強制檢疫。研究收緊《599H》熔斷機制，延長禁飛航班的時間。

【16:03】香港大學醫學院院長梁卓偉指出，以定點酒店安排檢疫人士會較理想。他指出現時家屬可以到酒店探望檢疫人士，他們有機會將病毒帶回社區，他指出此漏洞須堵塞。

檢測水平方面，可能僅一半人交回樣本樽，或指示不清，他指出要利民便民，才可以願檢盡檢。他指出，部份基層僱員如果染疫可能無工開無收入而不檢測，政府應考慮給予他們入院時間的應得人工，增加他們檢測的誘因。

被問到政府收緊社交距離措施，他說可以帶出訊息予市民，避免出現第四波疫情。他又指，如果完全禁止酒店staycation未必合適，但他提醒市民即使有此類活動，亦應限於家庭staycation，而避免大批人開派對，自律做好防疫措施。

【15:39】香港大學微生物學系講座教授袁國勇出席健康講座活動後表示，過去數據都無法得知是否第四波疫情，不少專家已提到第四波疫情「似開始有爆發」，因過去一段時間有不明源頭個案。而香港不可以只靠邊境把關控制疫情，因為只能找到95%入境人士的患者，本港的社交距離措施及全民戴口罩都重要。他提到，食肆、酒吧亦並非完全遵守指引。

被問到抵港檢疫人士與staycation市民都有去酒店，袁國勇指接受檢疫人士只可在酒店14日，措施可避免他們互相接觸。

被問到內地有免檢疫人士回港，會否有傳播風險，袁國勇稱，本港疫情對內地的威脅大好多，「人哋怕咗你」，因為本港個案未能「清零」。他又說，「成日做全民檢測」作為個案清零看來並不可行，反而有病徵、病狀的人士立即做檢測，較為可行。

【15:11】賽馬會確認於11月13日，新會所更衣室的裝修承建商有一名員工對新型肺炎病毒測試呈陽性反應。

該名人士於11月2日、6日及9日晚上深夜時分最後前往新會所，分別短暫逗留約40分鐘(晚上11:05至11:45)、近兩小時(晚上10:00至11:50)及近一小時(晩上11:10至12:05)，期間曾到二樓及五樓檢查更衣室。該名承建商員工於進入新會所前已登記並通過體溫測試，而於整段逗留期間均有戴上口罩。於11月2日及6日，該名人士到訪之處附近並無任何會員，而於11月9日則只有少數(4名)會員在二樓男更衣室附近。馬會將安排曾與該名人士有任何類型接觸的員工接受病毒測試及自我隔離。

【12:43】消息指，今天新增大概11宗確診個案，政府下午將設疫情記者會。

港大醫學院指本地個案的即時有效繁殖率已回至1以上。

【11:32】據了解，政府研究收緊食肆及酒吧措施，食肆每枱人數上限由現時6人減至4人，料最快下星期一（16日）實施；酒吧每枱上限由現時4人減至2人，關門時間由現時凌晨2時提早至午夜12時。行政會議亦通過，授權食物及衞生局局長為特定群組實施強制病毒檢測，推出時間及對象由局長決定。

新冠肺炎｜薛永恆：研究限制婚宴離枱食客戴口罩 強制檢測快推出

【10:00】新冠肺炎疫情持續，過去一星期曾單日出現過過5宗源頭不明個案，令外界擔心惜疫情會有轉壞的情況。創新及科技局局長薛永恒出席電台節目《政經星期六》時表示，過去一星期，曾有任職寬頻公司的確診者出席近300人的飲宴，各人需要進行檢疫，港府正研究食客於婚宴「過枱」到其他地方時需戴上口罩，以減傳播風險，但強調市民能夠自律比較重要。

新冠肺炎｜近日11宗無源頭感染 許樹昌倡領事機場等檢測結果

【09:30】政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌出席電台節目《政經星期六》時表示，本港踏入新型冠狀病毒第四波疫情爆發的可能性絕對存在，他指出，最近3日一共有11宗源頭不明的本地確診個案，當中涉及的地域分布得比較廣，加上涉及的士司機，而且互相之間無流行病學關連，要追加密切接觸者的工作更難，擔心會再引起爆發。

尼泊爾領事館質疑員工檢測假陽性 醫管局：患者有抗體故准出院

【00:53】日前從尼泊爾抵港的30歲女患者（第5405宗）為尼泊爾駐港領事館職員，即獲豁免檢疫人士。領事館周五（13日）上午在其Facebook專頁公布，該患者的檢測結果原來呈陰性，已出院並恢復工作，其同事認為港府檢測結果出錯。

聯合醫院於周五晚上回覆事件稱，患者入院時的檢測結果為陽性，但病毒量偏低，而且體內有抗體，即並無傳染性，院方於周四（12日）已安排她出院。

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網傳冠忠旗下跨境車公司推停薪留職 跨境車業界：再唔開關就滅亡

【00:38】新冠肺炎疫情下，跨境交通停頓多月，網上流傳冠忠巴士旗下的跨境轎車公司Trade Travel (Hong Kong) Limited，要求員工由12月1日起停薪留職，直至另行通知；假如不接受安排，則向公司提出遣散，12月1日起正式離職。《香港01》記者晚上就事件致電冠忠巴士主席黃良柏，對方稱不方便回應。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，疫情下跨境車業界「一毫子收入都無」，直言「再唔開關呢行就滅亡」。他表示，除了極少數兼營本地運輸生意的公司，未需全部司機停薪留職，估計其餘全行約2,000名跨境司機，都在放無薪假，形容業界「好絕望」。

確診大廈食肆｜患者行蹤曝光 協恩實習老師曾光顧皇室堡元氣壽司

【00:00】本港新冠肺炎疫情反彈，衞生署今日（13日）公布新增6宗確診個案，當中2宗本地個案的感染源頭不明。患者傳染期間的行蹤再度遍及港九、新界，總共有10間食肆。

有男患者曾到過大埔廣場爭鮮迴轉壽司；在協恩中學做實習教師的浸大體育學糸女學生，曾光顧銅鑼灣皇室堡元氣壽司。另外，有退休患者曾赴大角咀鴻昌茶餐廳及彩翠軒酒家。

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