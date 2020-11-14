新冠肺炎．最新｜袁國勇：本港第4波疫情似開始有爆發

新冠肺炎疫情有惡化趨勢，截至昨日（13日）累計增至5,437宗，連續多日有多宗感染源頭不明個案。港大醫學院指八達通出行紀錄顯示，已回覆至今年初疫前情況，本地個案的即時有效繁殖率已回至1以上，第四波疫情恐已爆發。

【16:03】香港大學醫學院院長梁卓偉指出，以定點酒店安排檢疫人士會較理想。他指出現時家屬可以到酒店探望檢疫人士，他們有機會將病毒帶回社區，他指出此漏洞須堵塞。

【15:39】香港大學微生物學系講座教授袁國勇表示，過去數據都無法得知是否第四波疫情，不少專家已提到第四波疫情「似開始有爆發」，因過去一段時間有不明源頭個案。而不可以只靠邊境把關控制疫情，只能找到95%入境人士，本港的社交距離措施及全民戴口罩都重要。他提到，食肆、酒吧亦並非完全遵守指引。

被問到抵港檢疫人士與staycation市民都有酒店，袁國勇指接受檢疫人士只可在酒店14日，措施可避免他們互相接觸。

被問到內地有免檢疫人士回港，會否有傳播風險，袁國勇稱，本港疫情對內地的威脅大好多，「人哋怕咗你」，因為本港個案未能「清零」。他又說，「成日做全民檢測」作為個案清零看來並不可行，反而有病徵、病狀的人士立即做檢測，較為可行。

【15:11】賽馬會確認於11月13日，新會所更衣室的裝修承建商有一名員工對新型肺炎病毒測試呈陽性反應。

該名人士於11月2日、6日及9日晚上深夜時分最後前往新會所，分別短暫逗留約40分鐘(晚上11:05至11:45)、近兩小時(晚上10:00至11:50)及近一小時(晩上11:10至12:05)，期間曾到二樓及五樓檢查更衣室。該名承建商員工於進入新會所前已登記並通過體溫測試，而於整段逗留期間均有戴上口罩。於11月2日及6日，該名人士到訪之處附近並無任何會員，而於11月9日則只有少數(4名)會員在二樓男更衣室附近。馬會將安排曾與該名人士有任何類型接觸的員工接受病毒測試及自我隔離。

【12:43】消息指，今天新增大概11宗確診個案，政府下午將設疫情記者會。

港大醫學院指本地個案的即時有效繁殖率已回至1以上。

【11:32】據了解，政府研究收緊食肆及酒吧措施，食肆每枱人數上限由現時6人減至4人，料最快下星期一（16日）實施；酒吧每枱上限由現時4人減至2人，關門時間由現時凌晨2時提早至午夜12時。行政會議亦通過，授權食物及衞生局局長為特定群組實施強制病毒檢測，推出時間及對象由局長決定。

新冠肺炎｜薛永恆：研究限制婚宴離枱食客戴口罩 強制檢測快推出

【10:00】新冠肺炎疫情持續，過去一星期曾單日出現過過5宗源頭不明個案，令外界擔心惜疫情會有轉壞的情況。創新及科技局局長薛永恒出席電台節目《政經星期六》時表示，過去一星期，曾有任職寬頻公司的確診者出席近300人的飲宴，各人需要進行檢疫，港府正研究食客於婚宴「過枱」到其他地方時需戴上口罩，以減傳播風險，但強調市民能夠自律比較重要。

新冠肺炎｜近日11宗無源頭感染 許樹昌倡領事機場等檢測結果

【09:30】政府專家顧問、中文大學醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌出席電台節目《政經星期六》時表示，本港踏入新型冠狀病毒第四波疫情爆發的可能性絕對存在，他指出，最近3日一共有11宗源頭不明的本地確診個案，當中涉及的地域分布得比較廣，加上涉及的士司機，而且互相之間無流行病學關連，要追加密切接觸者的工作更難，擔心會再引起爆發。

尼泊爾領事館質疑員工檢測假陽性 醫管局：患者有抗體故准出院

【00:53】日前從尼泊爾抵港的30歲女患者（第5405宗）為尼泊爾駐港領事館職員，即獲豁免檢疫人士。領事館周五（13日）上午在其Facebook專頁公布，該患者的檢測結果原來呈陰性，已出院並恢復工作，其同事認為港府檢測結果出錯。

聯合醫院於周五晚上回覆事件稱，患者入院時的檢測結果為陽性，但病毒量偏低，而且體內有抗體，即並無傳染性，院方於周四（12日）已安排她出院。

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

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網傳冠忠旗下跨境車公司推停薪留職 跨境車業界：再唔開關就滅亡

【00:38】新冠肺炎疫情下，跨境交通停頓多月，網上流傳冠忠巴士旗下的跨境轎車公司Trade Travel (Hong Kong) Limited，要求員工由12月1日起停薪留職，直至另行通知；假如不接受安排，則向公司提出遣散，12月1日起正式離職。《香港01》記者晚上就事件致電冠忠巴士主席黃良柏，對方稱不方便回應。

港粵直通巴士協會秘書長張劍平表示，疫情下跨境車業界「一毫子收入都無」，直言「再唔開關呢行就滅亡」。他表示，除了極少數兼營本地運輸生意的公司，未需全部司機停薪留職，估計其餘全行約2,000名跨境司機，都在放無薪假，形容業界「好絕望」。

確診大廈食肆｜患者行蹤曝光 協恩實習老師曾光顧皇室堡元氣壽司

【00:00】本港新冠肺炎疫情反彈，衞生署今日（13日）公布新增6宗確診個案，當中2宗本地個案的感染源頭不明。患者傳染期間的行蹤再度遍及港九、新界，總共有10間食肆。

有男患者曾到過大埔廣場爭鮮迴轉壽司；在協恩中學做實習教師的浸大體育學糸女學生，曾光顧銅鑼灣皇室堡元氣壽司。另外，有退休患者曾赴大角咀鴻昌茶餐廳及彩翠軒酒家。

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