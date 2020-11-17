90後青年試驗工廈養殖藍龍蝦　冀助漁民轉型　市民可食到本地水產

本港漁業近年青黃不接，甚少年輕人入行。然而「90後」羅承昭及李遠昇，就毅然投身這個夕陽行業，成立水產科研公司，並試驗在工廈中養殖澳洲鹹淡水藍龍蝦。二人希望將來本港餐廳的餐桌上，出現的是由本地養殖海產。 在試驗期間，二人指初期因未掌握養殖方法，藍龍蝦存活率只為50%。經近一年的試驗後，調節適合水深、生長環境等因素，存活率提升至80%；現時更開始自行繁殖蝦苗。二人正與多間養殖場及漁民接觸，希望可鼓勵漁民轉用新技術。

赴無錫學水產養殖 獲資助養澳洲藍龍蝦

本港不少漁民仍以傳統出海捕魚方式維生，即使改為養殖水產，亦甚少在室內養殖，因此漁業易受極端天氣等影響。李遠昇及羅承昭及兩名「90後」，原本分別為文化導賞員及興趣班導師，李指當時曾進行漁村導賞，對本港漁業青黃不接、逐漸式微而感婉惜，「希望可用創新技術，幫漁業吸引更加多人入行」。

羅承昭則指，他曾參與漁農自然護理署的交流團，赴無錫學習水產養殖的知識，笑言「呢啲技術都好有趣」，故希望可投身養殖行業。羅與李遠昇一拍即合，一同開設水產科研公司，並獲資助試驗養殖澳洲鹹淡水藍龍蝦。二人希望引入現代化養殖技術，令將來本港可出現更多本地養殖的水產，並鼓勵更多年輕人投身水產業。

羅承昭（左）及李遠昇（右）投身水產養殖業，並試驗在工廈中養殖澳洲鹹淡水藍龍蝦。（黃金棋攝）

獨立膠盒減打鬥 提升存活率

二人約一年前從內地及澳洲購入2,000隻澳洲鹹淡水藍龍蝦蝦苗，並在約1,100平方呎的工廈單位內養殖。羅承昭解釋選擇藍龍蝦的原因是其抗病能力較高、生長速度較快，以及成本較低而利潤可達18%。然而一開始時因水質、藍龍蝦互相打鬥等問題，令存活率僅得50%，羅指「好多藍龍蝦都打到斷臂，甚至會鉗斷氣喉，搞到成缸死晒」。

李遠昇表示，汲取經驗後改變藍龍蝦生長環境，轉為以獨立膠盒養殖，令藍龍蝦無法互相接觸；而每缸只養殖20隻藍龍蝦。他們亦改為用獨立過濾池，令水質大大改善。由去年7月至今年6月，藍龍蝦的存活率提高至80%；體積亦由3至10厘米，增至8至15厘米。二人亦嘗試自行繁殖蝦苗，至今已繁殖出30多隻約三個月大的蝦苗。

二人亦嘗試自行繁殖蝦苗，至今已繁殖出30多隻約三個月大的蝦苗。（黃金棋攝）

首批100隻不出售 免費給漁戶試養

現時工廈單位中仍養殖約100隻藍龍蝦，李遠昇強調不會出售該批藍龍蝦，只會免費讓給有興趣的漁戶試養。他指其公司目前已和漁戶及養殖人士接洽，希望吸引本地養殖場轉用該技術，協助漁戶轉型。而未來亦計劃試驗養殖虎蝦、海水龍蝦等。

該項目由機場管理局設立的「漁業提升基金」資助，兩年共批出約166萬元。該基金與「改善海洋生態基金」，同為機場擴建第三條跑道的環境許可證中，所列條件中要求成立的獨立基金，至今已運作4年。