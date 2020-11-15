新冠肺炎・最新｜增9輸入、5本地確診　政府籲市民用「安心出行」

新冠肺炎疫情反覆，政府抗疫專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇稱，有第四波疫情爆發的迹象。政府收緊防疫措拖，強制檢疫法例今日（15日）生效，另外經過明日起食肆營業時間會縮短至午夜12點，每枱人數上限由六人收緊至四人；酒吧每枱人數上限由四人降至兩人。

【16:20】當局再收緊防疫安排，一度放寬半個月的限桌令，明日起打回原形，由6人一桌變回最多4人一桌。記者今（15日）於九龍灣視察，酒樓內不乏趕趁死線前相聚的市民，珍惜6人同枱飲茶的「最後機會」。有市民認為，港府政策朝令夕改，且自相矛盾，未有嚴格把關邊境防疫，但處處限制港人；有市民則認為收緊安排做法合理，認為可助遏止第4波疫情爆發。

限桌令前酒樓人頭湧湧 趕六人一枱「尾班車」：政府把關不力

涉違餐桌距離 食環署控4名餐飲業負責人 2人違口罩令同遭票控

【14:55】食環署人員及警方昨日（14日）聯合行動期間，共巡查102間餐飲處所，其間作出25次口頭警告，並向4名涉嫌違例的餐飲業務負責人展開檢控程序，主要關乎違反餐桌之間距離或有效分隔的隔板規定，以及佩戴口罩規定。另外，就處所內違反「口罩令」的佩戴口罩規定，執法人員向兩人發出定額罰款通知書。

新冠肺炎｜元朗檢測中心啟用安排混亂 市民等2小時鼓譟指罵胡定旭

【14:45】政府設立4個長期檢測中心，今早8時起啟用，位於元朗市東社區會堂的檢測中心一早就大排長龍，大批市民到場輪候做檢測，人龍約有數十人。有預約了10時做檢測的市民等了接近2小時仍未能做檢測，又批評指示不清晰，引起混亂。



檢測中心由不同私人承辦商營運，元朗的中心由華大基因承辦，該集團旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭稱正增加人手去改善情況，但在他回應記者提問期間，有市民與在場職員口角，其後更指罵胡定旭，該名市民稱早上9時已到場，排隊近2個半小時都未能入場檢測，非常不滿。

有市民（圖左的白色外套男子）不滿排隊近2個半小時都未能入場檢測，隔著玻璃指罵胡定旭。（鄭子峰攝）

【14:15】創新及科技局長薛永恒介紹的士「安心出行」程式，的士將有二維碼。他強調政府不會因而儲存安裝者的行蹤，呼籲市民為抗疫而安裝，目前有6,000個地方已設有二維碼。

【14:05】衞生署衞生防護中心公布昨日新增14宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計5,459宗。當中9宗屬輸入個案；其餘5宗為本地個案。

本地個案方面，一宗為源頭不明的本地個案，涉及一名49歲男病人（個案編號：5446），他於本月６日出現發燒，12日向一名私家醫生求診，同日遞交深喉唾液樣本。病人最後一日上班日期為本月9日，工作地點為跑馬地山光道25號的馬會診所。其餘四宗與本地個案有流行病學關連。

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新冠肺炎｜檢測中心正式運作 不少市民欲回鄉 逾百人排隊輪候

【13:54】因應疫情反覆不停，政府今日起於油麻地、元朗、沙田及鰂魚涌四個地方設立檢測中心，記者早上到達位於梁顯利油麻地社區中心的檢測中心視察，有不少市民前來進行檢測，有市民因工作需要；有市民是因為想回鄉。



現場安排一度混亂，有市民指預約早上9點進行檢測，特別提早至7點半左右便到達等候中心開門，但最後卻要10點左右才等候到檢測，直指「上次唔駛錢仲快」。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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【13:50】食環署昨日到大埔區及旺角區進行巡查，又與警方在慈雲山進行聯合行動，共巡查50間食肆及52個街市熟食攤檔，作出25次口頭警告，並向四名涉嫌違反《規例》的餐飲業務負責人展開檢控程序，主要關乎違反餐桌之間距離或有效分隔的隔板規定及佩戴口罩規定；另外亦向兩名因擴展持牌餐飲處所經營範圍而觸犯《食物業規例》（第132X章）的餐飲業務負責人展開檢控程序。

發言人稱，就處所內違反佩戴口罩的規定向兩人發出定額罰款通知書。

現時防疫限制下，餐飲處所內不得有多於六人同於一桌、酒；處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的75%；處所內人士除飲食外須一直佩戴口罩；桌子之間至少有1.5米距離或設有某種形式的隔板作出有效分隔；處所須為進入處所的人士量度體溫及提供消毒潔手液等。

由明日（15日）凌晨起至本26日，酒吧或酒館及夜店或夜總會內不得有多於二人同坐一桌，其他餐飲處所內不得有多於四人同坐一桌；處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的50%；在餐飲業務處所內除於餐桌飲食外須一直佩戴口罩。

【11:58】消息指，今天新增14宗確診個案，當中9宗為輸入個案，1宗本地感染源頭不明，已於昨天記者會公布有關資料，今天將不設記者會。

限聚令｜新開酒吧改申餐廳牌避關門令 另有東主借錢保員工共時艱

【09:00】有創業青年因疫情屢次推遲開酒吧計劃，最後決定加設廚房，改申請餐廳牌照避開關門令；有酒吧則遲遲未收到政府的防疫基金，為保員工生計寧願借錢頂硬上。面對可能出現的疫情，他們都希望政府不要一刀切要求飲食業停業。

▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼

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昨日總覽：

確診大廈食肆｜源頭不明患者曾光顧旺角餐廳 盈館、金御酒家上榜

強制檢測｜西醫對執行感不清晰 醫學會料每日數萬病人收指示

限聚令・圖輯｜第四波疫情迹象 一文看清收緊防疫措施

新冠肺炎｜袁國勇拆解四大爆發原因 趨勢似踏入第四波疫情

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

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新冠肺炎｜確診男保安曾到旺角金御海鮮酒家 經理：全員通過檢測

限聚令｜酒吧令收緊回復零時關門 業界：聽話卻遭封殺絕不公平

限聚令｜政府收緊酒店Staycation房間人數、食肆每枱最多4人

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▼感染風險通知流動應用程式▼