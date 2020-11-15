新冠肺炎・最新｜強制檢測法例生效　食肆六人一枱最後今日

新冠肺炎疫情反覆，政府抗疫專家、香港大學微生物學系講座教授袁國勇稱，有第四波疫情爆發的迹象。政府收緊防疫措拖，強制檢疫法例今日（15日）生效，另外經過明日起食肆營業時間會縮短至午夜12點，每枱人數上限由六人收緊至四人；酒吧每枱人數上限由四人降至兩人。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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限聚令｜新開酒吧改申餐廳牌避關門令 另有東主借錢保員工共時艱

【09:00】有創業青年因疫情屢次推遲開酒吧計劃，最後決定加設廚房，改申請餐廳牌照避開關門令；有酒吧則遲遲未收到政府的防疫基金，為保員工生計寧願借錢頂硬上。面對可能出現的疫情，他們都希望政府不要一刀切要求飲食業停業。

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新冠肺炎｜袁國勇拆解四大爆發原因 趨勢似踏入第四波疫情

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