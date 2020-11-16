新冠肺炎．最新｜消息：今日新增8宗確診　並無本地個案

本港疫情持續反覆，並有反彈趨勢。政府收緊防疫措拖，凌晨起食肆營業時間會縮短至午夜12點，每枱人數上限由六人收緊至四人；酒吧每枱人數上限由四人降至兩人。

衞生防護中心昨日（15日）公布增加14宗確診個案，累計增至5,459宗。當中5宗為本地個案，包括一宗未知感染源頭男患者；另外9宗屬輸入個案，當中包括一名免檢疫的35歲女子，她由匈牙利經土耳其伊士坦堡抵港，返回鴨脷洲南灣9座居所後才被通知確診。