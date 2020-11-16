新冠肺炎．最新｜食肆、酒吧再收緊營業限制　續有源頭未明確診

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本港疫情持續反覆，並有反彈趨勢。政府收緊防疫措拖，凌晨起食肆營業時間會縮短至午夜12點，每枱人數上限由六人收緊至四人；酒吧每枱人數上限由四人降至兩人。
衞生防護中心昨日（15日）公布增加14宗確診個案，累計增至5,459宗。當中5宗為本地個案，包括一宗未知感染源頭男患者；另外9宗屬輸入個案，當中包括一名免檢疫的35歲女子，她由匈牙利經土耳其伊士坦堡抵港，返回鴨脷洲南灣9座居所後才被通知確診。
【00:01】衞生防護中心公布新一批確診患者行蹤。確診大廈食肆｜48歲女患者曾到荃灣多處 包括鴻星、如心海景酒店
▼11月16起收緊防疫措施▼
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▼外遊須自費檢測 看檢測中心預約時間、地點及服務對象▼
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▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼
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新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼
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▼感染風險通知流動應用程式▼
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