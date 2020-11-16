海鮮餐後強姦案　被告罪成反責事主引狼入室　官斥無悔意囚61月

中年的士司機於4年前，到女友的中學同學家作客，煮海鮮共進晚餐。惟他涉趁對方飲醉，強姦對方。女友舊同學被侵犯後，收到的士司機的「多謝款待」訊息。的士司機事雖然辯稱太醉，陽具不能勃起，但被陪審團裁定強姦罪成。法官今（16日）判刑指，女事主出現持續及深遠的心理創傷，被告求情時反指是事主引狼入室，又將事件推卻於酒精影響，官斥被告沒有悔意，判他囚5年1個月。

求情稱要照顧多名殘疾家人

被告梁棟華，55歲。他被控於2016年11月28日，在港島杏花邨某單位內強姦女子X。X於案發時40多歲。

辯方求情指，被告只是不勝酒力，事發時失去自制力，而且他要照顧截肢胞姊、智力遲緩的外甥女及中風的兄長，望法庭輕判。

求情反責事主引狼入室

法官判刑時指，女事主事後患上創傷後壓力症候群，出現嚴重心理創傷，甚至患上抑鬱症，影響其人際關係及對自身安全感，雖然沒證據顯示被告使用過度暴力，但女事主受到持續及深遠的心理創傷。

法官又指，被告求情時反怪責是女事主引狼入室，又將事件推卻於酒精影響，沒有悔意，但考慮到被告過往的為人，酌量減刑2個月。

被告強姦事主X的經過。(詳看下圖)

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還相機線相約吃飯

X早前供稱，被告為女事主X中學同學的男友，事發前由於X稱要向被告歸還借下的相機線，於是相約一同吃飯，X準備在家中煮海鮮，惟被告的女友不在港，最後只有被告一人出席。

事主酒後遭被告扯開衣物

案發當晚，X飲了3杯酒後感到眩暈，遂在沙發休息。被告突然吻她，X嘗試推開被告，及叫被告「行開」不果，她糾纏間跌落地氈，被告卻扯開X的胸圍，吻對方的胸，之後更脫掉雙方的褲子，把X強姦並說：「Sorry，（X的英文名），我好想插你。」

被告離開後，向X發WhatsApp訊息稱：「多謝款待」。X同日晚上再收到被告的訊息，稱「Sorry，昨晚飲多咗抱歉。」X在翌月把事件告知舅母後決定報警。

案件編號：HCCC414/2019