周浩鼎疫情為由取消立法會公聽會　團體轟閹割職能為免政府尷尬

立法會政制事務委員會今日（16日）召開會議，討論聯合國人權事務委員會對香港特別行政區參照《公民權利和政治權利國際公約》提交的第四次報告，會議原定有公聽會，讓公眾發表意見，惟委員會主席周浩鼎上周以疫情為由取消。 多個公民組織今日舉行聯合記者會，對取消公聽會感失望和遺憾，促請周浩鼎解釋及重新召開公聽會；同時批評立法會自我閹割，不欲政府官員面對公眾，避免尷尬。周浩鼎今日主持會議時重申，委員會以疫情原因決定取消公聽會，惟會上遭多名議員批評改動太突然。

多個公民組織今日舉行聯合記者會，對取消公聽會感失望和遺憾，促請周浩鼎解釋及重新召開公聽會。（孔繁栩攝）

民權觀察創辦人沈偉男指出，公聽會原意讓公眾向政府官員表達意見，惟日前突然收到立法會秘書處通知，因疫情關係取消，改為書面表達意見。

沈指出，民權觀察本已準備意見書，透過公聽會向政府官員提交意見，包括過去一年警隊執法行動、武力使用、羈押情況及投訴機制等，促請委員會主席周浩鼎重新舉行公聽會，讓公眾與政府討論，並要求秘書處向周轉達信息，惟至今未收到回覆。

人權監察總幹羅沃啟指出，立法機關有責任保障公民權利，公眾表達意見後，議員可向政府追問，惟立法會卻「自我閹割」，廢除所扮演的角色，認為網上公聽會同樣可行。

羅又指出，當今政局令政府尷尬，不少人權議題備受質疑，委員會如期開會卻消取公聽會，背後原因惹人懷疑，「周浩鼎最配合政府，希望（今次）無啦」。

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