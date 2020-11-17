新冠肺炎．最新｜今增4確診3宗輸入　元朗采葉庭29歲男染疫無源頭

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心公布，今日（17日）新增4宗確診個案，累計個案總數增至5471宗。新增個案中，包括3宗輸入個案，分別由土耳其、德國及英國到港。至於本地個案則有1宗，屬感染源頭不明個案。患者是居於元朗采葉庭29歲男子，任職工程人員，在西環創業商場附近地盤上班。另外，暫約有10宗初步確診個案，其中兩個案與早前確診個案相關，另有1名76歲男的士司機。 理大學者揭示最新疫情由印度及尼泊爾病毒株引發，顯示這次再由輸入個案引發。由上周五（13日）起，所有外國返港人士必須在酒店檢疫14日，衞生署規定明起（18日）有關人士檢疫期內不得接受探訪。 明年新春年宵市場將繼續舉行，不過食環署除再次取消乾貨攤位，早前也公布因應疫情，明年各年宵市也不設熟食檔，市民行年宵將未能篤魚蛋。其中維園年宵市場175個攤位，將於今、明兩日進行競投。

本港新增4宗確診，3宗屬輸入個案，餘下1宗為本地無源頭個案，患者為29歲的男工程人員，居於元朗采葉庭。（李澤彤攝）

【16:58】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報15宗個案，無病人離世。有14名病人康復出院。目前尚有117名確診病人留醫，當中有7人情況危殆，2人情況嚴重，108人情況穩定。負壓病床數目是1,077張，使用63%；負壓病房數目是594間，使用率70%。 【16:50】張竹君指，初步確診個案中，亦有一宗無源頭個案。患者是76歲男的士司機，於朝9晚8駕車，居於愉田苑。司機曾參加運輸署的自願檢測，上次於10月檢測，當時結果為陰性，患者有密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作，學校要大清洗。

對於有指現時疫情已進入第4波，張竹君稱，如何點算第3同第4波，基因分析是一種方法 ，第三波個案已下跌一段時間，但並非清零，只屬一個描述。過去一兩周不明源頭個案上升，第四波似乎將至，要小心提防，如果個案急升多將屬另一個波疫情。據她了解，食衞局將公佈收緊staycation的相關安排。

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時，過去24小時新增4宗確診，累計個案增至5,471宗。當中3宗屬輸入個案，分別由土耳其、德國及英國到港。至於本地感染個案則有1宗，屬無源頭個案。患者是居於元朗采葉庭29歲男子，任職工程人員，辦公室於長沙灣瓊林街陸佰中心，近日曾到西環創業商場附近地盤上班，主要監察工人工作。

另外本港約有10宗初步確診個案，兩宗與早前個案相關，包括一名於佐敦莊士倫敦廣場上班，任職日更保安的50歲男子。患者與早前確診的夜更保安屬不同更份，公司安排日更保安做檢測時發現，患者曾用保安共用的休息室。而夜更保安一名同住者亦初確診，新患者是82歲男子，居於葵盛西邨6座，無病徵，曾光顧龍順軒海鮮酒家。

新冠肺炎｜明起禁探訪酒店檢疫人士 酒店業界憂有「魔鬼細節」【13:08】由上周五（13日）起，所有外國返港人士必須在酒店檢疫14日，衞生署進一步規定明日起（18日），有關人士在檢疫期內不得接受探訪。不過新規定實施日期將至，業界尚未得知詳情。



香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受《香港01》查詢時表示，禁止訪客探訪檢疫人士的安排合情合理，惟酒店業至今仍未得知詳情，包括相關刑責問題，擔心「魔鬼在細節」。李直言，酒店業人士並非警方，沒有相關權力，如用盡方法仍出現漏洞，「責任不應推在酒店身上」。

【11:48】消息透露，本港今日新增大概4宗確診個案，包括一宗本地源頭不明個案。

新冠肺炎｜理大研究團隊倡設抗疫酒店禁訪客探訪 機場點對點接送

【10:49】理工大學研究團隊，分析本港新型冠狀病毒的基因及傳播率，發現第三波疫情最常見的GR型病毒株，已經在本港消失。而10月多個本地感染群組，則驗出帶GH型病毒株，病毒基因與印度及尼泊爾的輸入個案相似，相信由外地傳入。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒，今日（17日）在電台節目中指出，雖然政府將禁止探訪酒店的檢疫者，但認為執行上有困難，建議成立「抗疫酒店」，酒店專門做檢疫用途，防止有訪客探訪住客。他又認為，當局可於機場設專車，點對點接送檢疫人士。

新冠肺炎｜胡定旭稱檢測中心240元收費合理 若人數多有下調空間

【10:05】政府設立4個長期檢測中心，日前已開始啟用。元朗市東社區會堂的檢測中心承辦商、華昇診斷中心董事長胡定旭今日（17日）在港台電台節目指，現時中心檢測收費只需240元，形容是合理價格，而目前深圳的檢測費用亦要接近200元。他又透露，若檢測人士增加，價格更會有少許的下調空間，目前各中心仍有充裕能力做更多檢測。

對於營運首天曾出現混亂。胡定旭說，昨天檢測人士亦已無須在外面排隊，約20分鐘已完成，並能在24小時內出報告。

▼安心出行程式使用▼

【00:00】食物及衞生局上周六公布收緊社交距離措施，當中提及衞生署將於短時間內要求所有於酒店接受強制檢疫人士，在檢疫期內不得接受探訪；如受檢疫人士有需要補充物資或食物，可由親友或酒店職員協助放於房門外，讓受檢疫人士在沒有面對面接觸的情況下拿取。局方稱，於酒店接受強制檢疫人士如需照顧者照顧，需首先獲得衞生署批准，照顧者並需要同時在酒店內進行檢疫，直到檢疫期完結。

當局在當日的新聞公布中，中文版本並沒有列出生效日期，但英文版本則寫有「The above measures will take effect from November 18, 2020」，即會由明日（18日，星期三）生效，局方昨晚確認有關生效安排。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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