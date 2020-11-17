新冠肺炎．最新｜消息：今增大概4宗確診　包括一宗本地源頭不明

本港新冠肺炎疫情反覆，消息稱，今日（17日）新增大概4宗確診個案，包括一宗本地感染源頭不明個案。 理大學者揭示最新疫情由印度及尼泊爾病毒株引發，顯示這次再由輸入個案引發。由上周五（13日）起，所有外國返港人士必須在酒店檢疫14日，衞生署規定明起（18日）有關人士檢疫期內不得接受探訪。 明年新春年宵市場將繼續舉行，不過食環署除再次取消乾貨攤位，早前也公布因應疫情，明年各年宵市也不設熟食檔，市民行年宵將未能篤魚蛋。其中維園年宵市場175個攤位，將於今、明兩日進行競投。

【11:48】消息透露，本港今日新增大概4宗確診個案，包括一宗本地源頭不明個案。

新冠肺炎｜理大研究團隊倡設抗疫酒店禁訪客探訪 機場點對點接送

【10:49】理工大學研究團隊，分析本港新型冠狀病毒的基因及傳播率，發現第三波疫情最常見的GR型病毒株，已經在本港消失。而10月多個本地感染群組，則驗出帶GH型病毒株，病毒基因與印度及尼泊爾的輸入個案相似，相信由外地傳入。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒，今日（17日）在電台節目中指出，雖然政府將禁止探訪酒店的檢疫者，但認為執行上有困難，建議成立「抗疫酒店」，酒店專門做檢疫用途，防止有訪客探訪住客。他又認為，當局可於機場設專車，點對點接送檢疫人士。

新冠肺炎｜胡定旭稱檢測中心240元收費合理 若人數多有下調空間

【10:05】政府設立4個長期檢測中心，日前已開始啟用。元朗市東社區會堂的檢測中心承辦商、華昇診斷中心董事長胡定旭今日（17日）在港台電台節目指，現時中心檢測收費只需240元，形容是合理價格，而目前深圳的檢測費用亦要接近200元。他又透露，若檢測人士增加，價格更會有少許的下調空間，目前各中心仍有充裕能力做更多檢測。

對於營運首天曾出現混亂。胡定旭說，昨天檢測人士亦已無須在外面排隊，約20分鐘已完成，並能在24小時內出報告。

▼安心出行程式使用▼

【00:00】食物及衞生局上周六公布收緊社交距離措施，當中提及衞生署將於短時間內要求所有於酒店接受強制檢疫人士，在檢疫期內不得接受探訪；如受檢疫人士有需要補充物資或食物，可由親友或酒店職員協助放於房門外，讓受檢疫人士在沒有面對面接觸的情況下拿取。局方稱，於酒店接受強制檢疫人士如需照顧者照顧，需首先獲得衞生署批准，照顧者並需要同時在酒店內進行檢疫，直到檢疫期完結。

當局在當日的新聞公布中，中文版本並沒有列出生效日期，但英文版本則寫有「The above measures will take effect from November 18, 2020」，即會由明日（18日，星期三）生效，局方昨晚確認有關生效安排。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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