新冠肺炎．11.17｜食衞局明起禁探訪酒店檢疫人士　違例可囚半年

本港新冠肺炎疫情反覆,衞生防護中心今日(17日)公布新增4宗確診個案,累計個案總數增至5471宗。新增個案中,包括3宗輸入個案,分別由土耳其、德國及英國到港。至於本地個案則有1宗,屬感染源頭不明個案。患者是居於元朗采葉庭29歲男子,任職工程人員,在西環創業商場附近地盤上班。 另外,暫約有10宗以下初步確診個案,其中兩個案與早前確診個案相關,包括佐敦莊士倫敦廣場的50歲日更保安,以及其一名82歲同住者,兩人居於葵盛西邨6座。另有1名76歲男的士司機初步確診,其一名密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作,學校要停課及大清洗。 理大學者揭示最新疫情由印度及尼泊爾病毒株引發,顯示這次再由輸入個案引發。由上周五(13日)起,所有外國返港人士必須在酒店檢疫14日,衞生署規定明起(18日)有關人士檢疫期內不得接受探訪。

11月18日【00:30】本港新冠肺炎疫情持續,衞生署昨日(17日)公布錄得4宗確診個案,其中1宗為源頭不明的本地個案,其餘3宗均是輸入個案。衞生防護中心資料顯示,該名居於元朗采葉庭12座的源頭不明患者(個案5470),從本月11至16日的5日內,足跡遍佈港九新界,包括西環創業商場、西環One-Eight-One Hotel內的「壹八壹冰室」、港鐵元朗站地下、元朗采葉庭11座、元朗形點II、長沙灣陸佰中心,他於12日發病,因此到部分地方時料有傳染能力。

【22:45】由上周五(13日)由外國返港人士,一律須在酒店進行14日強制檢疫。食物及衞生局公布,由明日(18日,星期三)開始,除非獲得獲授權人員的同意,受檢疫人士不得容許任何其他人士(酒店職員除外)進入正進行檢疫的酒店房間。任何人違反檢疫令,擅自離開檢疫地點或容許探訪者進入接受檢疫酒店房間,均屬刑事罪行,一經定罪,可被監禁六個月及罰款25,000元。

如受檢疫人士有需要補充物資或食物,可由親友或酒店職員協助放於房門外,讓受檢疫人士在沒有面對面接觸的情況下拿取。

【22:42】新冠肺炎疫情持續,政府昨日(16日)起收緊社交距離措施,酒吧每枱上限兩人,繼續不得離枱飲酒。新措施實施兩日,蘭桂坊及蘇豪區內大部份人都遵從規例「一個起兩個止」,但仍有少數一枱多於兩人。《香港01》今晚發現,在酒吧外公眾地方聚集情況仍未改善,蘭桂坊及蘇豪區分別都有近十名外籍人士脫下口罩,拿着酒杯把酒談歡。

【21:42】鑑於接連有外國返港的豁免檢疫人士回到居所後,始被通知在機場留下的唾液樣本對新冠病毒陽性反應,政府終宣布由明日( 18日)起,收緊獲豁免到港檢疫的外國領館及機構人員的檢測及隔離安排,特別是曾到訪極高風險地區的人員:

必須於出發前48小時內,在擁有ISO15189認證或獲當地政府認可的檢測機構接受2019冠狀病毒病核酸檢測並取得陰性結果; 從機場來港後必須到衞生署的臨時樣本採集中心進行2019冠狀病毒病檢測,於指定地點或採集中心等候檢測結果; 除總領事或同等職級的駐港代表外,外國領館及機構人員必須於所屬機構安排的地點自我隔離14天;外國領館及機構人員抵港時均會獲發樣本瓶,必須依照指示於來港後第12天自行收集及交回深喉唾液樣本以再次進行2019冠狀病毒病檢測;所屬機構須為外國領館及機構人員提供點對點交通,不得乘坐公共交通工具。

至於未曾到訪極高風險地區的外國領館及機構人員,如來港前48小時內,已在出發地取得病毒檢測證明,可不用在機場等候檢測結果,否則也要等結果才可離開,但他們毋須隔離14日。

【21:37】本港新冠肺炎疫情持續,政府於昨日(16日)正式推出流動應用程式「安心出行」。資訊科技總監辦公室今日指出,「安心出行」現時於App Store及Google Play的免費程式熱門排行榜中,均位列首位,並呼籲市民踴躍下載,養成記錄出行的習慣,資科辦暫未公布下載數量。

資科辦指,「安心出行」現時於App Store及Google Play的免費程式熱門排行榜中,均位列首位。(App Store截圖)

【20:30】衞生防護中心今晚公布,正調查9宗上呼吸道感染爆發個案,共涉及7間小學及2間特殊學校,一共202名學童染病。中心會為有關受影響班別的師生進行新型冠狀病毒檢測,並建議有關學校於未獲得檢測結果前,停課不少於7日,作為預防措施。



爆疫的學校包括灣仔聖公會聖雅各小學、馬頭涌香港培道小學、將軍澳播道書院及沙田循道衛理小學。

【19:00】衞生署公布,一名76歲老翁因違反《若干到港人士強制檢疫規例》(第599C章),今日於屯門裁判法院被判處即時監禁14日。老翁於本月2日由內地返港入境時獲發強制檢疫令,訂明他必須在家中接受強制檢疫14日。他在入境後沒有到其檢疫地點,並在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下,於同日企圖離境並在深圳灣管制站被入境事務處職員截獲。

【16:58】醫院管理局總行政經理(質素及標準)劉家獻表示︰

截至今早9時,在過去24小時醫管局系統呈報15宗個案,無病人離世。有14名病人康復出院。目前尚有117名確診病人留醫,當中有7人情況危殆,2人情況嚴重,108人情況穩定。負壓病床數目是1,077張,使用63%;負壓病房數目是594間,使用率70%。

本港新增4宗確診,3宗屬輸入個案,餘下1宗為本地無源頭個案,患者為29歲的男工程人員,居於元朗采葉庭。(李澤彤攝)

【16:50】張竹君指,初步確診個案中,亦有一宗無源頭個案。患者是76歲男的士司機,於朝9晚8駕車,居於愉田苑。司機曾參加運輸署的自願檢測,上次於10月檢測,當時結果為陰性,患者有密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作,學校要停課及大清洗。

對於有指現時疫情已進入第4波,張竹君稱,如何點算第3及第4波,只屬一個描述,基因分析是一種方法 ,第三波個案已下跌一段時間,但並非清零。過去一兩周不明源頭個案上升,第四波似乎將至,要小心提防,如果個案急升多將屬另一個波疫情。據她了解,食衞局將公佈收緊staycation的相關安排。

【16:41】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

截至今日凌晨零時,過去24小時新增4宗確診,累計個案增至5,471宗。當中3宗屬輸入個案,分別由土耳其、德國及英國到港。至於本地感染個案則有1宗,屬無源頭個案。患者是居於元朗采葉庭29歲男子,任職工程人員,辦公室於長沙灣瓊林街陸佰中心,近日曾到西環創業商場附近地盤上班,主要監察工人工作。

另外本港約有10宗以下初步確診個案,兩宗與早前個案相關,包括一名於佐敦莊士倫敦廣場上班,任職日更保安的50歲男子。患者與早前確診的夜更保安屬不同更份,公司安排日更保安做檢測時發現,患者曾用保安共用的休息室。而涉事日更保安一名同住者亦初確診,是82歲男子,無病徵,兩人均居於葵盛西邨6座,曾光顧龍順軒海鮮酒家。

香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城接受《香港01》查詢時表示,禁止訪客探訪檢疫人士的安排合情合理,惟酒店業至今仍未得知詳情,包括相關刑責問題,擔心「魔鬼在細節」。李直言,酒店業人士並非警方,沒有相關權力,如用盡方法仍出現漏洞,「責任不應推在酒店身上」。

【11:48】消息透露,本港今日新增大概4宗確診個案,包括一宗本地源頭不明個案。

【10:49】理工大學研究團隊,分析本港新型冠狀病毒的基因及傳播率,發現第三波疫情最常見的GR型病毒株,已經在本港消失。而10月多個本地感染群組,則驗出帶GH型病毒株,病毒基因與印度及尼泊爾的輸入個案相似,相信由外地傳入。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒,今日(17日)在電台節目中指出,雖然政府將禁止探訪酒店的檢疫者,但認為執行上有困難,建議成立「抗疫酒店」,酒店專門做檢疫用途,防止有訪客探訪住客。他又認為,當局可於機場設專車,點對點接送檢疫人士。

【10:05】政府設立4個長期檢測中心,日前已開始啟用。元朗市東社區會堂的檢測中心承辦商、華昇診斷中心董事長胡定旭今日(17日)在港台電台節目指,現時中心檢測收費只需240元,形容是合理價格,而目前深圳的檢測費用亦要接近200元。他又透露,若檢測人士增加,價格更會有少許的下調空間,目前各中心仍有充裕能力做更多檢測。

對於營運首天曾出現混亂。胡定旭說,昨天檢測人士亦已無須在外面排隊,約20分鐘已完成,並能在24小時內出報告。

【00:00】食物及衞生局上周六公布收緊社交距離措施,當中提及衞生署將於短時間內要求所有於酒店接受強制檢疫人士,在檢疫期內不得接受探訪;如受檢疫人士有需要補充物資或食物,可由親友或酒店職員協助放於房門外,讓受檢疫人士在沒有面對面接觸的情況下拿取。局方稱,於酒店接受強制檢疫人士如需照顧者照顧,需首先獲得衞生署批准,照顧者並需要同時在酒店內進行檢疫,直到檢疫期完結。

當局在當日的新聞公布中,中文版本並沒有列出生效日期,但英文版本則寫有「The above measures will take effect from November 18, 2020」,即會由明日(18日,星期三)生效,局方昨晚確認有關生效安排。

