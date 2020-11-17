劏房客遭迫遷向女鄰居表白　欲施暴兼稱想收藏內褲　認企姦候判

居於劏房的無業漢，暗戀女鄰居多年，遭業主迫遷後決定向女鄰居表白，更直言未有與女鄰居性交遭人嘲笑，隨即向女方上下其手及企圖施暴，又稱想得到對方的內褲。機警女鄰居冷靜應對兼藉機以傳相為由叫無業漢離開，並即關門及致電家人求救和報警。無業漢今在高等法院承認企圖強姦罪，法官先索取他的心理報告，把案押後至12月17日判刑。

被告黎育民(50歲)被控於去年9月18日企圖強姦女事主X(38歲)。

案情指被告和事主X同居於在屯門一單位內不同的劏房房間。去年8月底，業主要求所有租客在同年9底前遷出。

奪門而入即推事主落床

去年9月18日早上6時許，身穿裙子、未有戴胸圍的X如廁後，返回自己房間。被告突然從房間走出來，並向X示愛，並表示想和她性交。大驚的X馬上返回自已的房間，惟被告奪門而入，並把X推倒在床上。被告向X表示他和X做鄰居多年，仍未有和X性交，因此遭他人嘲笑，X回應指被告「痴線」。

自爆年逾50歲無女友及不曾召妓

被告繼而嘗試脫下X的內褲，又稱自己年逾50，從未有女友，亦未曾召妓，問為何X不與他性交。被告之後上下其手，X則腳踢被告反抗，混亂間X的內褲亦被撕掉。X即著被告冷靜，指被告的行為等同強姦。被告回應稱，他正在施暴，又問可否吻X的嘴唇。

想收藏X內褲及想拍照

被告又指，想收藏X的內褲，更想替她拍照，但未有帶手機。X回應稱可找到手機，並把相傳送給被告，著對方先離開。X趁被告離開，馬上關門，並致電家人求助。她的家人扺達後，X前往機場工作，並在機場向警員報案。

警誡下認性衝動想強姦事主

被告同日被捕，在警誡下稱：「我因為性衝動，想強姦佢，畀個機會我。」他在錄影會面中承認犯案，又指因其手機不能正常運作，曾問X有沒有可用的手機給他使用。

案件編號：HCCC207/2019