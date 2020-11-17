張祺忠涉妻｜殺人後游泳溜狗扮平常　陪警看9小時閉路電視片

香港大學機械工程學系副教授張祺忠涉殺妻案，張繼續接受控方盤問。他指殺死妻子後，假裝表現正常，如常游水和溜狗，亦出席舊同學的聚會。惟他指，當時擔心妻子的屍體會被發現。他之後和女兒向警方報案，指妻子失蹤，與警員翻看9小時的大廈閉路電視片段後，才勉強向警員稱，片段中一名女子疑似其妻子。

殺妻後如常與姨母女食早餐

被告張祺忠(56歲)稱，他在2018年8月17日凌晨殺死妻子陳慧文(53歲)後。當日早上先「自我引爆」，向在他家留宿的姨仔陳慧賢稱：「你家姐好似出咗街」。他又和姨仔、姨仔的8歲女兒一同食早餐，又應兒子要求載他上班。

他指，當時假裝表現正常，暗地裏卻有擔心。若姨仔打開藏有妻子屍體的行李篋：「我就死架啦。」

下午見學生晚上見中學同學

控方指，張祺忠在17日下午繼續其工作，接見學生，晚上則出席中學同學的聚會。張庭上解釋，不想突然不出現，引起他人注意。

此外，他亦於18日買木板，以製作木箱。他之後把藏有妻子屍體的行李篋，放入木箱，避免屍體的氣味傳出。

張祺忠稱殺妻後裝作如常的情況包括：(詳看下圖)

+ 2 + 2 + 2

向妻發Hello訊息

由於屍體氣味的問題暫得到解決，他當時略為鬆一口氣，遂在19日游水，晚上則溜狗。在控方盤問下，他承認曾向妻子發送WhatsApp訊息「Hello」，以作掩飾。

惟女兒就母親失蹤一事打算報警一事，並於20號向張傳短訊。張在收到短訊後，把木箱由露台，搬到居住樓層的大堂。

看9小時片終見有女人入升降機

他和女兒當晚報案後，曾和警員一同翻看居住的港大偉倫堂閉路電視的片段。他們翻看17號凌晨12時，至同日早上9時的片段。他庭上指，翻看數小時的片段，仍未見到類似妻子身形的人，當時很擔心。而他最終看到一名女子在大廈另一層進入升降機，勉強點出該人，圖藉此打發警員離開。他亦於22日把木箱搬到大學的辦公室，搬運時又放上爐具和微波爐以作掩飾。

被告張祺忠，56歲。控罪指他於約2018年8月17日，在香港謀殺妻子陳慧文(53歲)。張否認謀殺罪，但願意承認誤殺罪，不獲控方接納。

案件編號：HCCC292/2019

被告自辯時稱案發的經過。(詳看下圖)