新冠肺炎．最新｜今增9宗確診3宗為本地　住沙田的士司機染疫

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（18日）公布本港新增9宗確診個案，累計增至5 480宗。新增個案當中1宗屬感染源頭不明個案，患者為76歲男的士司機，居於沙田愉田苑，另有兩宗與之前個案相關，包括葵盛西邨6座兩名分別50歲及82歲同住男子初步確診，50歲男子為佐敦莊士倫敦廣場日更保安，該大廈一名夜更保安日前確診，因此三人屬於有流行病學關連個案。

身處內地及澳門的香港居民由下周一起返港毋須住所強制檢疫14日，但必須申請「回港易」，系統今日（18日）起逢星期三至星期五接受預約，申者可於下周一起計七天期間內返港。

中大指酒吧、K房傳播力高於食肆 警告第四波疫情或於酒店爆發

【14:32】中文大學醫學院公共衛生及基層醫療學院今天（18日）發表最新的一項研究，指出在第一及第二波新冠肺炎疫情中，酒吧、卡拉OK造成的傳播次數最多，共涉91宗個案，而酒吧群組更是最長的傳播鏈，在26日內延伸到30個其他群組，在7種環境中造成傳播。研究團隊認為，在娛樂場所消遣的人大多互不相識，加上逗留時間長，易造成群組與群組之間的傳播，形成傳播鏈的能力較食肆更高。團隊認為，酒店由住宿改為「staycation（酒店度假）」等社交場所的用途，比較可能成為第四波的爆發場所。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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【11:24】衞生署衞生防護中心公布，今日新增9宗個案，至今本港個案累計5 480宗（包括5 479宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案其中6宗曾於潛伏期身處外地，一宗為源頭不明的本地個案，其餘兩宗與本地個案有流行病學關連。

該宗源頭不明的個案涉及一名76歲男病人（個案編號：5 479），住沙田愉田苑愉澤閣，其家中有密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作。

逾16萬幼童已打流感針接種率約25% 過去5年錄1宗嚴重不良反應

【11:24】消息指，本港今日新增大約9宗新冠肺炎確診個案，衞生署將不設疫情記者會。

新冠肺炎｜港府久未設指定檢疫酒店 專家斥屬防疫漏洞難「清零」

【10:31】本港近月新增多宗輸入個案，有患者到港檢疫後疑將病毒帶入社區，理工大學最新研究亦證實近月病毒株與尼泊爾及印度輸入個案有關，港府今日（18日）起收緊部份檢疫安排，包括酒店檢疫房間不准外人探訪，高風險地區抵港領事人員亦須隔離檢疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超受訪時斥，港府多個月來以一直未設定點的檢疫酒店，致潛在患者分散在多區酒店，增加社區傳播風險，警告政府若不堵塞好此漏洞，則無可能「清零」、難控制本地疫情，經濟亦無可能穩定地復甦。

確診大廈食肆｜元朗采葉庭患者走遍全港 曾光顧西環壹八壹冰室

【00:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（17日）公布錄得4宗確診個案，其中1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗均是輸入個案。衞生防護中心資料顯示，該名居於元朗采葉庭12座的源頭不明患者(個案5470)，從本月11至16日的5日內，足跡遍佈港九新界，包括西環創業商場、西環One-Eight-One Hotel內的「壹八壹冰室」、港鐵元朗站地下、元朗采葉庭11座、元朗形點II、長沙灣陸佰中心，他於12日發病，因此到部分地方時料有傳染能力。

▼10月1７日新增患者住處、潛伏期內到訪餐廳及大廈▼

旅港開平商會中學昨發出緊急停課公布。（學校網頁圖片）

【00:15】昨半日有少於10宗初步確診個案，當中1宗屬感染源頭不明個案，患者為76歲男的士司機，居於沙田愉田苑，其家中有密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作，學校要停課及大清洗。

旅港開平商會中學昨發出緊急停課公布，校務處一名女職被界定為密切接觸者，需要進行病毒檢測；校方決定停課一天，不設網上授課及課外活動，以便全校消毒及讓有需要教職員及學生進行病毒檢測，直至另行通知。

昨日總覽：新冠肺炎．11.17｜食衞局禁探訪檢疫人士 取消領事豁免強制檢疫

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▼安心出行程式使用▼

▼感染風險通知流動應用程式▼

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新冠肺炎｜元朗采葉庭男子確診 源頭不明 葵盛西邨兩男初步確診

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