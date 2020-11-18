新冠肺炎．最新｜辣招限制staycation　周五起限聚令適用於酒店

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（18日）公布本港新增9宗確診個案，累計增至5 480宗。新增個案當中1宗屬感染源頭不明個案，患者為76歲男的士司機，居於沙田愉田苑，另有兩宗與之前個案相關，包括葵盛西邨6座兩名分別50歲及82歲同住男子初步確診，50歲男子為佐敦莊士倫敦廣場日更保安，該大廈一名夜更保安日前確診，因此三人屬於有流行病學關連個案。

身處內地及澳門的香港居民由下周一起返港毋須住所強制檢疫14日，但必須申請「回港易」，系統今日（18日）起逢星期三至星期五接受預約，申者可於下周一起計七天期間內返港。

新冠肺炎 | 19歲女隔離期内離家被判刑 違檢疫令被定罪第69人

【20:33】一名19歲女子在14日强制隔離檢疫期間2度離家，今日（18日）於沙田裁判法院被判處監禁14日，緩刑12個月。至今共有69人因違反檢疫令被法庭定罪，判監禁最多三個月或罰款15,000元不等。

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【20:00】食物及衞生局公布，將在《旅館業條例》（第349章）下所指的旅館，納入為第599F章下的表列處所；並加強第599F章及第599G章的執法效力，包括將第599G章下禁止羣組聚集的規定延伸至第599F章下的表列處所中的非公眾地方（例如會址內的地方），令第599F章所規管處所內的所有羣組聚集，只有在參與者遵守第599F章下發出的指示中有關聚集的規定及限制時，方可在第599G章下獲豁免，否則參與者可根據第599G章被票控。

換言之，酒店內同樣需受限聚令影響，羣組聚集不能多於4人，有關的法例修訂將於本周五（20日）生效。不過政府會與旅館業界商討細節後，會另外就第599F章下的指示刊憲，就限制旅館內的羣組聚集及加強旅館內的防控感染措施訂出細節及生效日期。

中大：酒吧、K房病毒傳播較食肆嚴重 憂第四波疫情或於酒店爆發

【14:32】中文大學醫學院公共衛生及基層醫療學院今天（18日）發表最新的一項研究，指出在第一及第二波新冠肺炎疫情中，酒吧、卡拉OK造成的傳播次數最多，共涉91宗個案，而酒吧群組更是最長的傳播鏈，在26日內延伸到30個其他群組，在7種環境中造成傳播。研究團隊認為，在娛樂場所消遣的人大多互不相識，加上逗留時間長，易造成群組與群組之間的傳播，形成傳播鏈的能力較食肆更高。團隊認為，酒店由住宿改為「staycation（酒店度假）」等社交場所的用途，比較可能成為第四波的爆發場所。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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新冠肺炎｜增3宗本地6宗輸入個案 行走九龍區的士司機感源頭不明

【11:24】衞生署衞生防護中心公布，今日新增9宗個案，至今本港個案累計5 480宗（包括5 479宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案其中6宗曾於潛伏期身處外地，一宗為源頭不明的本地個案，其餘兩宗與本地個案有流行病學關連。 該宗源頭不明的個案涉及一名76歲男病人（個案編號：5479），住沙田愉田苑愉澤閣，其家中有密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作。6宗輸入個案中，包括兩名外傭，分別來自印尼及菲律賓，另一名患者是海員，由黑山共和國抵港。



至今有約10宗初步確診新型肺炎個案。

逾16萬幼童已打流感針接種率約25% 過去5年錄1宗嚴重不良反應

【11:24】消息指，本港今日新增大約9宗新冠肺炎確診個案，衞生署將不設疫情記者會。

新冠肺炎｜港府久未設指定檢疫酒店 專家斥屬防疫漏洞難「清零」

【10:31】本港近月新增多宗輸入個案，有患者到港檢疫後疑將病毒帶入社區，理工大學最新研究亦證實近月病毒株與尼泊爾及印度輸入個案有關，港府今日（18日）起收緊部份檢疫安排，包括酒店檢疫房間不准外人探訪，高風險地區抵港領事人員亦須隔離檢疫。

呼吸系統科專科醫生梁子超受訪時斥，港府多個月來以一直未設定點的檢疫酒店，致潛在患者分散在多區酒店，增加社區傳播風險，警告政府若不堵塞好此漏洞，則無可能「清零」、難控制本地疫情，經濟亦無可能穩定地復甦。

確診大廈食肆｜元朗采葉庭患者走遍全港 曾光顧西環壹八壹冰室

【00:30】本港新冠肺炎疫情持續，衞生署昨日（17日）公布錄得4宗確診個案，其中1宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗均是輸入個案。衞生防護中心資料顯示，該名居於元朗采葉庭12座的源頭不明患者(個案5470)，從本月11至16日的5日內，足跡遍佈港九新界，包括西環創業商場、西環One-Eight-One Hotel內的「壹八壹冰室」、港鐵元朗站地下、元朗采葉庭11座、元朗形點II、長沙灣陸佰中心，他於12日發病，因此到部分地方時料有傳染能力。

▼10月1７日新增患者住處、潛伏期內到訪餐廳及大廈▼

旅港開平商會中學昨發出緊急停課公布。（學校網頁圖片）

【00:15】昨半日有少於10宗初步確診個案，當中1宗屬感染源頭不明個案，患者為76歲男的士司機，居於沙田愉田苑，其家中有密切接觸者於何文田旅港開平商會中學工作，學校要停課及大清洗。

旅港開平商會中學昨發出緊急停課公布，校務處一名女職被界定為密切接觸者，需要進行病毒檢測；校方決定停課一天，不設網上授課及課外活動，以便全校消毒及讓有需要教職員及學生進行病毒檢測，直至另行通知。

昨日總覽：新冠肺炎．11.17｜食衞局禁探訪檢疫人士 取消領事豁免強制檢疫

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新冠肺炎｜酒店檢疫人士明起禁探訪 違例最高囚半年 政府籲舉報

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▼安心出行程式使用▼

▼感染風險通知流動應用程式▼

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新冠肺炎｜元朗采葉庭男子確診 源頭不明 葵盛西邨兩男初步確診

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