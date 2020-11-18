港大發現澱粉樣蛋白異常沉積誘發膽管閉塞　助研發新藥

患有先天性膽管閉塞的1歲女嬰鎧澄完成屍肝移植手術曾引起社會關注。膽道閉塞是嚴重新生嬰兒肝膽疾病，至今病因未明，患者肝臟的內外膽管系統會因纖維化發炎阻塞，若不及時治療，將發展成肝衰竭。 香港大學醫學院研究發現，β-澱粉樣蛋白沉積是膽道閉塞的發病機制，有助達至疾病預防及早期治療、識別對傳統治療方法反應欠佳的兒童，日後或可試用抑制β-澱粉樣蛋白的藥物，治療膽道閉塞及改善治療效果。

膽道閉塞在亞洲常見，香港發病率為每1萬人新生嬰兒有1.2人患上。俗稱「葛西手術」的肝門空腸吻合手術，即將肝外病變膽管切除，再將空腸與肝門部殘存的膽管進行接駁，是目前膽道閉塞的唯一治療方法，但效果欠佳，只有六至七成病人在某程度上恢復排出膽汁，能存活的兒童約五至六成仍需面對包括膽管炎、肝衰竭和門脈高壓等長期併發症。

香港大學醫學院研究發現，β-澱粉樣蛋白沉積是膽道閉塞的發病機制。（勞敏儀攝）

今年19歲的黃卓楠是港隊攀石運動員，嬰兒時被發現膽道閉塞，在65日大時曾接受葛西手術，但幼稚園及小學時不時因「不明」肚痛、發燒等出入醫院，因不適而經常未能入睡，中學時雖病發率大減，仍要每半年覆診一次及持續服藥。港大李嘉誠醫學院外科學系臨床助理教授鍾浩宇表示，膽道閉塞病人需要終身覆診，情況穩定者需每半年至一年覆診一次，不穩定者則需每兩個月覆診一次。

今年19歲的黃卓楠（中）是港隊攀石運動員，嬰兒時被發現膽道閉塞。（勞敏儀攝）

港大醫學院研究團隊用了約4至5年時間，分別從膽道閉塞病人及對照組病人身上抽取肝臟活體組織，成功培植出能應用於膽道閉塞研究的人類肝臟類器官，發現膽道閉塞的肝臟類器官呈現生長阻滯、結構形態異常、細胞組織紊亂等特徵。經研究發現，有關肝臟類器官的膽管周圍發現有β-澱粉樣蛋白沉積，屬全球首次。β-澱粉樣蛋白是阿茲海默症及大腦澱粉樣血管的主要病理特徵，研究發現其膽道閉塞的新發病機制。

譚廣亨表示，若成功研發新藥，有望改善、甚至根治膽道閉塞，及減少需要肝移植的比率。（勞敏儀攝）

用以治療阿茲海默症的抗β-澱粉樣蛋白藥物及相關治療已達臨床試驗階段，可以輔助性治療形式，測試能否進一步改善手術治療成效。港大外科學系小兒外科講座教授譚廣亨形容是喜訊，起碼有「捷徑」，不用重新研發新藥，但視乎臨床測試成效及有否足夠病人，估計最快2、3年內可展開相關臨床試驗，若成功有望改善、甚至根治膽道閉塞，及減少需要肝移植的比率。