周星馳被于文鳳追7千萬　揭兩人曾為戀人亦是拍擋　另星爺愛睇樓

影星周星馳的前女友于文鳳，稱她與周一起時曾助周投資包括「天比高」等豪宅物業，分手後向周追7千萬佣金案，今(18日)在高等法院開審，于由前律政司袁國強代表，袁在開案陳辭透露，周與于二人當年既是戀人，也是生意拍擋，周為要專注電影事業，其公司職員會為他處理財政事務，而于會協助他投資。辯方的供詞亦指周十分重視私隱，不時會單獨食飯，但也愛睇樓，更會找于及其胞姊陪同。

涉天比高比華利山等投資

原告為于文鳳，被告為周星馳。于資深大狀袁國強代表；周則由資深大狀文本立代表。于分別於2012年及2017年入稟向周追討，包括多項于替周進行的投資的10%佣金，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

于的父親是香港建設創辦人

袁大狀在開案陳辭指，于文鳳及周星馳在1997年至2010年期拍拖，二人既是戀人，也為業務拍檔。于在美國大學修讀商業課程，其父親更是香港建設創辦人，她對基金管理及建築均有深入認識，她後來在港交所及其兄長的證券及物業公司工作。

周星馳與于文鳳在案中的關係。(詳看下圖)

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周姊稱星爺會獨自用餐及睇樓

袁指，根據周星馳的供詞，周專心致志於電影事業，雖然成立了一間名為星輝海外公司，但不會負責日常營運，星輝由其姊周文姬管理，該公司的職員會幫周處理財務事宜。而周姊周文姬的供詞則指，周星馳很重視私隱，甚少與胞姊談及其私生活，包括與于的戀情，但周星馳對物業投資有興趣，不時會獨自用餐及睇樓，而她及于也會陪周星馳睇樓。

于曾簽約當周的財務顧問

袁大狀表示，于事發時會幫助周星馳處理財務及雜務，雖然星輝職員會助周星馳處理雜務，但當時只有2至3個全職員工，星輝沒有足夠的人力資源幫周星馳處理投資。

袁大狀指，周星馳在2002年與于文鳳簽協議，于擔任其財務顧問，並會收到一個定額的報酬。同年聖誕也作出口頭協議，承諾另給于投資利潤的10%作報酬，而該財務顧問合約在二人分手後終止。

袁又指，當時于為周星馳信任的對象，周星馳也知于可以勝任工作，于更辭去正職，幫周星馳作投資，多項錢銀來往可顯示雙方已履行合約一大部份。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017