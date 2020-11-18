社運男向警掟雞蛋裁襲警等罪成　求情稱只用了最脆弱武器求輕判

綽號「畫家」的社運人士潘浩超，被指在去年6月21日的反修例示威中包圍灣仔警察總部，並指他曾涉擲蛋等，被控襲警等7項罪名，案件今(18日)在東區裁決，裁判官指被告曾高叫口號擔當領導角色，裁定他全部罪成，辯方求情時希望法庭考慮雞蛋只是「最脆弱的武器」，又指被告沒有對任何人或財物造成永久傷害或損失，希望能獲輕判，官把案押後至11月26日判刑。

涉襲7名警員

被告潘浩超（31歲）被控一項參與未經批准集結罪、一項刑事毁壞罪及7項襲警罪。控罪指潘於去年6月21日晚上6時至10時，在灣仔軍器廠街1號警察總部外參與未經批准的集結、無合法辯解而損壞屬於香港警務處的牆及扶手電梯，以及襲擊7名正在執行職務的警務人員，包括女督察譚柔慧、警長文振寰、偵緝警長方志洋、偵緝警長盧偉東、偵緝警員陳梓軒、偵緝警員盧焯基與警員梁綽熙。

有「佔旺畫家」之稱的潘浩超，被裁定7項襲警、1項刑事毀壞及一項參與未經准可集結罪成。(資料圖片)

被告當晚為群眾焦點

裁判官劉綺雲指，各警員證人的供詞合理，呈堂片段拍攝到的情況亦與其供詞吻合，被告當晚身在警署出入口前方，多次舉手指揮示威者叫口號，又在警署外掛起橫額，示威者亦有讓路，可見他是當晚聚集群眾的焦點。

被告又不斷向警員及警署扶手電梯和外牆擲雞蛋和番茄，身後的示威者不斷向他歡呼；被告又多次轉身向示威者取雞蛋，示威者又不斷供應協助，被告甚至不用開口。

有人鏈傳送物資屬有組織行動

劉官認為，當晚示威者佔據警總附近的主要道路，情緒高漲，有默契組成人鏈傳送頭盔、護目鏡等物資，是一個有組織、有預謀的行動，並非如辯方所述的臨時、自發性行動。

被告的行動進一步顯示他擔當領導角色，並想癱瘓警署服務，亦有財物被損毀，嚴重滋擾公眾安全和秩序，直言當晚是一個未經批准的集結。

去年6月21日示威者包圍警總的情況。(詳看下圖)

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肯定知雞蛋有機會擊中警總

劉官續稱，當晚不少警員被擊中衣服、鞋和圓盾；雖然辯方指呈堂片段沒有拍到盾牌或衣服上的蛋液，指作證警員是在事件發生一段時間後才補錄口供，但劉官指，警員在高壓環境下工作，現場片段的質素欠佳，無法清晰反映蛋液亦不足為奇；又指即使被告只是瞄準警員而非警總的外牆擲蛋，但每次所用的力度不同，認為被告肯定知道扔出的雞蛋有可能會擊中警總外牆，故裁定他全部9項罪名均成立。

被告已被還柙16月

辯方求情時指，被告年少時父母已經離異，他與同住的父親關係並不融洽，以致少年時沒有接受家人充分的指導，幸被告在教會獲得神父和教友支持，他們亦承諾會在被告獲釋後支援他；辯方又指，明白法庭曾多次明言即使被告有崇高的政治理念，但都絕不能訴諸暴力，但仍希望法庭能考慮被告已經因此案被還押16個月，加上雞蛋只是「最脆弱的武器」，不會如雨傘、磚頭等對人身財物造成嚴重破壞，最終警員和警總亦沒有遭受任何永久性的傷害等因素而輕判被告。

劉官把案押後指11月26日判刑，期間被告繼續還押監房看管。

案件編號：WKCC 4133/2019