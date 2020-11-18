周星馳被于文鳳追佣金　周質疑戀愛下作的承諾　是否具法律效力

影星周星馳遭前女友于文鳳向逾7千萬佣金案續審，周的律師陳辭時指，周當年與于是在山頂住所的露台，俯瞰維多利亞港時，向于作出10%投資分紅說法，充其量只是情侶間的饋贈，質疑這種戀愛關係中的承諾，是否如商業具必然的法律效力。律師又指，周在認識于時，已住在山頂的豪宅，並在淺水灣等地區購置物業，相反于當時只有3年工作經驗，反問：誰才是真正物業投資專家？

原告為于文鳳，被告為周星馳。于稱與周有業務拍擋關係，並曾替周投資包括山頂豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、及投資基金，要求取回周承諾的一成佣金，即逾7000萬元。

俯瞰維港下所作的承諾

代表周的資深大律師文本立為辯方作開案陳辭時稱，雖然于聲稱周在2002年聖誕時，周在電話中承諾會給她10%的投資利潤。但文大狀指該對話實發生在另一情境，並指在2002年某天，周與于二人在周位於山頂的住所吃飯後，周走出露台俯瞰維多利亞港，期間向于承諾會就成功的投資項目分10%利潤給于。

周星馳的律師開案時對案件有不同的陳述。(詳看下圖)

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戀愛承諾是否具必然法律效力

文大狀質疑，雙方當時氣氛歡愉，在露台上望著維港作出說法，在此情境下是否有意識結締具法律效力的協議，又質疑在戀愛關係中的承諾，是否如商業情況中必然具有法律效力。

投資山頂物業要知識還是財力

文大狀又稱，雖然于就讀拔萃女書院，又曾到美國讀大學，但她剛與周拍拖時只有3年工作經驗，相反當時周已住在位於普樂道7號的豪宅，並已購入多個物業投資，包括半山梅道1號The Mayfair、淺水灣怡峰等，質疑誰才是物業投資專家。文又質疑，投資山頂物業需要的是知識還是財力？

分佣條款未寫入協議

文大狀續指，雙方在2002年4月簽訂財務顧問合約，雙方對於10%佣金的「共識」非常含糊，同年12月也曾簽其他協議，為何不將10%佣金的條款加在其他協議？再者，于已替周處理財務事宜一段時間，質疑為何當年才出現所謂「共識」？

購天比高自住花4千萬裝修

文大狀稱，周購入普樂道12號「天比高」的物業是為自住，更花逾4000萬裝修，更專程請意大利設計師Locatelli到港19次進行裝修，二人分手後，于家中在2011年4月裝修，但周仍讓于及于母住在普樂道12號屋。

指于替周投資曾蝕1300萬

文大狀再反駁，雖然于聲稱多項錢銀來往均屬投資佣金，但周認為是饋贈，是出於對于的愛，直言不期望會因于的投資獲得回報，又透露于替周投資曾蝕1300萬元。

聆訊明續，于文鳳料明日會出庭作供。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017