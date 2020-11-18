周梓樂死因｜警員稱再有小隊前來協助　但沒有進入停車場

科大學生周梓樂去年11月在將軍澳衝突中，被發現倒臥尚德停車場平台，數日後不治，死因研訊今午（18日）繼續傳召曾到現場驅散的警員作供，有警員供稱，當時除了已有第三及四兩小隊在場外，另有第一隊的警員到來協助，惟他們並不知該隊的目的是否協助「包抄」，亦有警員指第一隊無入過停車場。

死者周梓樂（終年22歲）去年11月4日凌晨，在衝突期間被發現倒臥尚德停車場A場2樓平台，延至同月8日不治。

從上司口中得知再有小隊前來

高級督察黃家倫稱，當晚執勤時從署理警司丁家豪得知，第一小隊亦會前來協助，他們並會由唐俊街經寶康路入尚德邨，上司無說明為何該隊會巡這方向進入，黃回覆稱邨口十字路多路障，他相信因此該隊選用了這個方向。

他同意第一隊的路線是有策略的行動，但不知道是否包抄。當時在場的第三及第四小隊則向尚德邨推進時，他沒有收到第一隊的消息，亦不清楚第一隊的位置。

第一隊沒有入過停車場

警長周昭隆供稱，他當時遞屬第四小隊，他從對講機得知第一隊會前來幫忙，又稱一般而言，警長或以上職級的隊員會配備對講機。

同屬第4隊的警長劉協成指，抵達唐俊街不久，便知悉第一隊在附近行動，會經寶康路進入廣明苑。他在近廣昌閣T字位設防線時，見到第一隊迎面行至。他不知第一隊的動向詳情，又指第一隊沒有入過停車場。

證人供稱當晚的情形。(詳看下圖)

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不知第一隊是否有頭燈

代表家屬的大律師鄭淑儀問劉，各小隊是否有頭燈以作識別。劉稱，第三小隊為有藍燈，第四小隊有綠燈，但他不知道第一隊有無頭燈。至於劉如何認出第一隊，他解釋當時從對講機知道對方正前來協助，撤退時亦有同事告知該隊為第一隊。他補充對方人數為十餘人。

同屬第四隊的女警員楊樂欣供稱，進入停車場之前，於廣昌閣T字位準備期間，除了第三、四隊之外，亦有其他隊伍。該些人靠近廣昌閣站著，她不知是哪一隊。

研訊明續，將有其他第四隊隊員作供。

案件編號：CCDI-932/2019(DK)