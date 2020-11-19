新冠肺炎．最新｜消息：新增大概12宗確診　包括兩宗不明源頭個案

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本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心昨日（18日）公布本港新增9宗確診個案，包括1宗屬感染源頭不明個案，患者為76歲男的士司機，至今累計總個案增至5,480宗。昨半日有約10宗初步確診個案，輸入個案包括兩名外傭，分別來自印尼及菲律賓。
【12:00】消息指，本港今日新增大約12宗新冠肺炎確診個案，包括兩宗感染源頭不明的本地個案。
▼11月16起收緊防疫措施▼
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確診大廈食肆｜感染源頭不明76歲司機 發病後駕駛7日的士AZ3740
【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日公布本港新增9宗確診個案，包括一宗感染源頭不明個案，患者為76歲男的士司機（個案5479），他於11月10日發病。衞生防護中心資料顯示，司機的車牌為「AZ3740」，曾於11月9日至16日駕駛。另外，司機居住於沙田愉田苑愉澤閣，曾到九龍城北帝街27A號。
↓↓近14日患者住所及所到地方↓↓
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