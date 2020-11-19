新冠肺炎．最新｜疫情大反彈　增12宗確診逾20宗初確診多宗無源頭

本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日（19日）公布本港新增12宗確診個案，當中8宗屬輸入個案，4宗為本地個案，包括有2宗感染源頭不明個案，至今累計總個案增至5,492宗。無源頭個案中，一名75歲女商人曾於11月14日到駱克道Starlight Dance Club，同一舞蹈社疑出現爆發，有另外至少5人初步確診，而其中2名染疫導師另外曾到過上環的Heavenly Dance教跳舞。

另外，本港半日有逾20宗初步確診個案，大部分涉本地個案，來自本地不同區及不同層面，包括的士司機及保安員，亦有患者家人同告初確診。衞生防護中心總監黃加慶表示，若全部初確診個案最終確診，並出現多宗無源頭個案，是重要數據，顯示社區有傳播鏈正繼續增加，疫情有可能急速大反彈。 另外，近日院舍、學校上呼吸道個案上升情況未有停止，雖然幼園已停面授課堂，但由11月15日至今，已有133間小學及1間中學出現爆發，情況有惡化趨勢，當局會為出現爆發的學校派樣本瓶檢測。

【17:24】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示︰

截至今早9時，在過去24小時醫管局系統呈報34宗個案，無病人離世。有9名病人康復出院。目前尚有109名確診病人留醫，當中有8人情況危殆，2人情況嚴重，99人情況穩定。負壓病床數目是1,077張，使用62%；負壓病房數目是594間，使用率69%。

醫管局派發深喉派樣本包亦有新安排，該局早前已在3間中心放置自動派發機，由明日起（20日），一周內會再增設14部派發機，其中一部會放在東涌北大嶼山社區中心，其他則放置於普通科門診。在新安排下，未來會合共有17部派發機，連計東涌新派發點，派發樣本包的普通科門診會47間，可方便市民。

【17:02】本港半日暫錄得逾20宗初步確診個案，包括多宗無源頭本地感染個案。其中一名患者為73歲男性，居於山景邨景安樓，其37歲家人是特殊學習需要人士，每日會去扶康會良景成人訓練中心，涉事中心要停運一段時間，當局會向相關職員及曾到訪中心人士派樽檢測，涉及逾60人；另有7名學員與確診者同房學習，故要安排檢疫，有幾名老師都要檢疫。

另一宗初確診個案，患者是27歲男紮鐵工人，居於何文田邨適文樓，於一個港鐵地盤工作，有12名同小組曾一同更衣的工人要檢疫，涉事地盤有多名工人，同一公司都有超過100人，會安排做檢測。患者在11月15日發病，在11月7日曾與幾位朋友，去過香港遨凱酒店（Olympian Hong Kong Hotel）參與Staycation生日會，逗留到凌晨。

其他初確診個案尚包括︰

一名31歲外籍人士，居於銅鑼灣道，由今年1月留港至今，他曾接觸2名朋友，都已初初確診，當局正跟進個案。

一名61歲女性，與家人居於沙田河畔花園翠華花園C座，任職保安。平日活動不太多，曾於本月15日，與家人去沙田中央廣場的八月花分店用膳。其一名73歲家人亦初步陽性。

其餘初確診患者尚包括2名家庭主婦，一人居於旺角通菜街利民大樓，另一人住在寶馬山花園一座。同時亦有日間的士司機初確診，該司機會與夜更及替更司機共用一部的士（車牌號碼為KB4484），患者居於將軍澳寶林邨寶泰樓，與家人同住。

張竹君指，本港新增12宗確診及逾20宗初步確診個案，有明顯惡化。（余俊亮攝）

【16:58】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示︰

今日新增12宗個案，4宗本地感染個案中，兩宗屬與其他確診者相關個案；另有2宗為無源頭個案。

兩宗無源頭個案資料如下︰

患者編號#5484，現為退休人士，居於住大角嘴浪澄灣2座，本月16日向私家醫生求醫，17日送樣本隨後確診。患者並無太多活動，但於本月10日、12日，分別與4名及1名朋友吃飯。

患者編號#5487，75歲女商人，居於司徒拔道威利閣，辦公室地址於中環擺花街1號廣場。 患者11月14日下午3至5時，曾去過駱克道Starlight Dance Club，涉事位置當有5宗初步確診個案，大部分人都報稱曾在11月14日左右到過該舞蹈社，估計可能有爆發，約10人工作人員要檢疫。

該舞蹈社有2名導師，亦去過上環的Heavenly Dance教跳舞，呼籲市民去過Starlight Dance Club的人，要聯絡當局接受檢測。

本港新增12宗確診，另有逾20宗初步確診，衞生防護中心警告疫情可能急速大反彈。（余俊亮攝）

【16:40】衞生署衞生防護中心總監黃加慶表示︰

目前最新疫情「令人越來越擔心」，截至今日凌晨零時，過去24小時新增12宗確診，累計個案增至5,492宗。當中8宗屬輸入個案。至於本地感染個案則有4宗，2宗屬相關個案，另有2宗為無源頭個案。

黃表示，今日有超過20宗初步確診個案，大部分個案是本地感染，來自全港好多區，有不同社會層面。若上述初確個案最後確診，並有很多源頭不明個案，將是重要數據，證明社區傳播鏈繼續增加，疫情有可能急速「大反彈」。他呼籲市民避免非必要外出，保持社交距離及衞生。高危群組亦應積極利用政府檢測服務，盡快識別患者；若有病徵，市民應盡快求醫。

另外，近日院舍、學校上呼吸道個案上升情況未有停止，雖然幼園已停面授課堂，但由11月15日至今，已有133間小學及1間中學出現爆發，情況有惡化趨勢，當局會為出現爆發的學校派樣本瓶檢測。

【12:00】消息指，本港今日新增大約12宗新冠肺炎確診個案，包括兩宗感染源頭不明的本地個案。

▼11月16起收緊防疫措施▼

+ 8 + 8 + 8

昨日總覽：新冠肺炎．11.18｜辣招限制staycation 周五起限聚令適用於酒店

新冠肺炎｜政府修例限聚令延至酒店房間 生效日期待落實

中大：酒吧、K房病毒傳播較食肆嚴重 憂第四波疫情或於酒店爆發

強制檢測｜公職人員有權索取資料、破門入屋？一文看清599J條文

新冠肺炎｜增3宗本地6宗輸入個案 行走九龍區的士司機感源頭不明

▼粵澳「回港易」10個須注意重點▼

+ 5 + 5 + 5

確診大廈食肆｜感染源頭不明76歲司機 發病後駕駛7日的士AZ3740

【00:00】本港新冠肺炎疫情反覆，衞生防護中心今日公布本港新增9宗確診個案，包括一宗感染源頭不明個案，患者為76歲男的士司機（個案5479），他於11月10日發病。衞生防護中心資料顯示，司機的車牌為「AZ3740」，曾於11月9日至16日駕駛。另外，司機居住於沙田愉田苑愉澤閣，曾到九龍城北帝街27A號。

↓↓近14日患者住所及所到地方↓↓

新冠肺炎｜回港易若無確診個案 消息：港擬准粵澳居民入境免檢疫

增38小學爆發上呼吸道感染 嘉諾撒聖心、香港真光小學需停課7日

上呼吸道感染│衞生署收緊停課要求 校長批全校停課7天過急過嚴

逾16萬幼童已打流感針接種率約25% 過去5年錄1宗嚴重不良反應

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

+ 7 + 7 + 7

▼感染風險通知流動應用程式▼