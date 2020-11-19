中大因疫情取消實體畢業禮　學生發起校內遊行關注「12港人」

新冠肺炎疫情持續，原定今日至周六舉行的中大畢業禮改為網上進行。網上有中大學生不滿校方以疫情為由取消實體畢業禮，質疑校方不欲見到學生藉畢業禮表達對社會意見，發起今日舉行「暴大2020我們的畢業禮」，以遊行默哀方式，表達關注12港人被扣鹽田事件，現場有約15名身穿畢業袍的中大學生參加。 現場保安在遊行開始後，不斷重覆要求參與者走上行路，注意安全及勿阻礙校車前行；亦指參與者有機會違反相關防疫法例及公安條例，呼籲停止聚集及遊行，否則可能負上法律責任。

有中大學生不滿校方以疫情為由取消實體畢業禮，質疑校方不欲見到學生藉畢業禮表達對社會意見，發起今日舉行「暴大2020我們的畢業禮」，以遊行默哀方式，表達關注12港人被扣鹽田事件。（胡家欣攝）

約15名身穿畢業袍的中大學生約下午近12時半，在校園民主女神像附近集合，準備遊行到校園百萬大道，為反修例運動默哀。他們在現場手持黑汽球，並高叫「一息尚存，抗爭到底」、「毋忘義士、釋放十二」等口號；現場亦有學生高呼「光復香港、時代革命」，有學生嘗試在地上塗鴉，被保安阻止，有保安稱是「抄身份證」、「刑事毀壞。」

現場近有十多名保安駐守，有保安在現場拍攝，亦有保安手持擴音器多次表示，目前學生的聚集或違反限聚令，呼籲他們保持社交距離，以免疫情擴散，並負上相關法律責任。

有兩個男子被校方保安截查，暫未知悉是否屬中大學生。（胡家欣攝）

學生遊行到去年反修例風波曾爆發激烈衝突的二號橋位置後，為在運動中傷亡逃離，以及12位在內地被扣押港人默哀三分鐘。

現場保安在遊行開始後，不斷重覆要求參與者走上行路，注意安全及勿阻礙校車前行；另外，保安亦指，參與者有機會違反相關防疫法例及公安條例，呼籲停止聚集及遊行，否則可能負上法律責任。