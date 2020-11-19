周星馳被于文鳳追佣金案　于指周欲進軍荷里活　二人私會講英文

影星周星馳被前女友于文鳳追7千萬佣金案續審，與周相戀13載的于文鳳下午出庭作供，並稱與周相戀13載的于文鳳下午出庭作供，並稱與周相識時並非周的影迷，但她認識周以後，當然也要看他的電影，法官高浩文聽到她的回應後不禁打趣問道，她為何答得如此痛苦，惹來哄堂大笑。另外，于稱因為周想進軍荷里活，故著于私底下與他用英語溝通，故二人私下吃飯，都會互講英文。

原告為于文鳳，被告為周星馳及星揚海外有限公司。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

周曾就美國護照的事求于幫忙

于文鳳作供時提到，她和周正式拍拖前，周已不時問她各種建議，周更曾因美國護照出問題，問她可否找于父幫忙，惟于稱其父不認識美國大使，無法幫忙，但她最終介紹了律師幫周處理，最終也助周取回護照。

于又提到與周認識前，並非他的影迷，但認識他後，當然要看他的電影，法官高浩文聽到于的回應後笑問：為何她答得那麼痛苦，于解釋並非如此，只稱那些都是笑片。

戀情未公開不想以個人名義簽署

于也透露，她平時與周獨處或吃飯時，都會以英語溝通，因為周欲進軍荷里活，所以叫于跟他說英語。于也解釋，在2002年4月，她與周的公司簽訂財務顧問合約時，是以名下公司進行簽署，並指當時二人未對外公開戀情，於是不想以個人名義簽署，讓她與其公司有聯繫。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017

于文鳳告周星馳的案情。(詳看下圖)