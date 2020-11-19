厄瓜多爾德國同列高風險地區　到港者須到酒店檢疫　下周六起生效

新冠肺炎疫情反彈，本港今天（19日）增12宗確診個案，另有逾20宗初步確診。政府今天公布，將會把厄瓜多爾和德國列入599H章下的高風險地區，11月28日起生效，令高風險地區累計增至17個。

政府今天公布，將會把厄瓜多爾和德國列入599H章下的高風險地區，11月28日起生效。

食物及衞生局發言人表示，全球疫情目前越趨嚴峻，新增個案數字由三月底至五月中的每日7萬至10萬宗，至十一月中上升至66萬宗的新高。

食衞局最新公布，將會把厄瓜多爾和德國加入599H章的高風險地區名單，令高風險地區累計增至17個。政府在較早時候刊憲指明有關措施適用於15個指明地區，即孟加拉、比利時、埃塞俄比亞、法國、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、俄羅斯、南非、土耳其、英國及美國，並因應規例實施以來的實際情況調節相關條件。

政府在較早時候刊憲指明有關措施適用於15個指明地區，11月28日起將增至17個。

根據最新指明，到港人士如在登上從香港以外地區到達（或即將從香港以外地區到達）香港的民航飛機（指明飛機）的當日，或在該日之前的14日內，曾在上述指明地區停留，相關到港人士必須提供以下文件：

（一）一份由化驗所或醫療機構發出的中文或英文報告，當中載有相關由以上指明地區到港人士姓名（所載有的姓名須與相關由以上指明地區到港人士的有效旅遊證件所示姓名相同），並顯示以下資料： （a）相關由以上指明地區到港人士已接受一項2019冠狀病毒病核酸檢測，而檢測樣本是在飛機的預定起飛時間前72小時內，取自相關由以上指明地區到港人士的； （b）對該樣本進行檢測的是2019冠狀病毒病核酸測試；及 （c）相關由以上指明地區到港人士的2019冠狀病毒病的檢測結果呈陰性；及 （二）如相關報告並非採用中文或英文或並無載有上述所有資料，須額外提交一份由該化驗所或醫療機構發出的中文或英文確認書，載有相關由以上指明地區到港人士姓名（所載有的姓名須與相關由以上指明地區到港人士的有效旅遊證件所示姓名相同）及全部上述資料，並與報告一併呈交；及 （三）一份中文或英文的證明文件，以顯示該化驗所或醫療機構屬ISO 15189認可，或獲所在的地方的政府的有關主管當局承認或核准；及 （四）相關由以上指明地區到港人士在香港酒店預訂房間的中文或英文確認書，其租住期間為自相關由以上指明地區到港人士抵達香港當日起計的不少於14日。

▼11月16起收緊防疫措施▼