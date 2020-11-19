周星馳被于文鳳追佣金案　于認為周不信婚姻　討論禮物寧要分紅

影星周星馳的前女友于文鳳，分手後向周追7千萬投資分紅案今續。作為申索方的于文鳳今午作供，她透露與周拍拖時曾建議他出售夏威夷的物業，雖然一開始她替周打理財務及給予投資建議時，只因二人的戀愛關係，但後來雙方曾討論于應得分紅，至2002年聖誕，雙方才首提及分紅為10%。于解釋，當時兄長曾問她是否會與周結婚，為何要花時間精神幫周，她向兄長解釋，認為周不相信婚姻，但亦不會免費為周打工，並趁聖誕討論禮物時提出：「唔要單車，要10%分紅」。

原告為于文鳳，被告為周星馳及星揚海外有限公司。于追討多項投資項目的10%利潤分紅，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

從兄及父身上學懂投資

于文鳳以英語作供，透露她認識周前，曾擔任財經公關及任職港交所，但未曾在父親公司工作。她剛認識周時，正在兄長公司上班。兄長不時會與她討論物業買賣，她會就買賣是否有潛力給予意見。她從父親及兄長身上學懂投資，但她也承認剛認識周時，並沒有任何實際物業投資經驗。

于文鳳證供重點。(詳看下圖)

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有為周處理版權事宜

于續指，她後來辭去在兄長公司的工作，替周全職打理財務及行政事宜，包括處理與電影版權相關的事宜，及替周的公司聘請員工等，周經常會就物業投資問她意見。于稱，她曾建議周出售夏威夷的物業，因該物業只「擺喺度」卻伸引支出。

談投資分紅周卻說做住先

于承認，在1997年至2002年間幫周打理財務，給予投資建議是基於戀人關係，不是為報酬。不過在2002年4月簽訂財務顧問合約前，二人已討論于應要有投資分紅，周卻著她「做住先」，但當時並沒有提及確實的分紅比率。于又指，該財務顧問合約只提到于每月可得2萬元報酬，但雙方也有「共識」，有關款項太少，而她應獲投資分紅。

于稱非免費為周打工

于表示，她至2002年聖誕時，才首次與周提及要10%投資分紅。她憶述，兄長曾問她為何花那麼多時間及精力幫助周、是否會與周結婚，她當時向兄長解釋，認為周不相信婚姻，但她亦非免費幫周打工，她會獲投資分紅。

不要單車要分紅

于續指，當年聖誕周稱要送她單車作為禮物，她想到之前與兄長的對話，於是提出「唔要單車，要10%分紅」，而周表示「OK」，他們在電話通話及短訊中也有提及此事，但于後來換電話，所以無法提供短訊。于又強調當時並非想迫婚。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017