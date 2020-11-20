最新｜增26宗確診21宗屬本地　陳肇始︰跳舞群組多達10人染疫

新冠肺炎疫情急速反彈，食物及衞生局局長陳肇始表示，本港今日新增26宗確診，至今累計總個案增至5,518宗。新增個案中，多達21宗屬本地感染，包括多宗無源頭個案，同時出現Staycation群組、舞蹈室群傳播，並有的士司機及家庭主婦感染。今日另有超過30宗初步確診。 因應疫情最新發展，陳肇始宣布，下周一（23日）小一至小三將暫停面授課堂14天，而幼稚園及幼兒中心停面授安排亦延長兩周。當局將落實強制檢測，有病徵人士、的士司機及老人院職工，3類群組人士需接受檢測；同時勞福局正研向確診者提供一筆過支援津貼。她又強調，當局亦會檢視再收緊社交距離措施，若疫情持續惡化，將無可避免再收緊，甚至關閉表列處所。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇表示，目前第4波疫情似乎已開始，今波疫情相信由尼泊爾輸入，與前3波一樣由外地輸入，反映邊境防疫控制方面有漏洞。他指，要應對相關方法有兩個方法，包括延長檢疫期，強制檢疫者完成14天酒店檢疫後，再加為期7天的家居強制檢疫；同時要考慮是否完全停飛高風險地區航班，但認為有關做法不人道。他又認為，是時候考慮啟動強制檢測所有病徵人士，強調與人權及政治無關。

陳肇始公布一系列防疫措施，包括初小學生停面授課堂14天，並針對的士司機、老人院職工及有病徵人士推強制檢測。（羅君豪攝）

【13:19】陳肇始表示，根據政府專家意見，現時邊境防疫很難做到「滴水不漏」，14天檢疫期間可找出97%個案，但有些人潛伏期較長。政府現時做法，在檢疫第14天已要求檢疫人士再檢測。她強調，當局將會研究其他措施，令檢疫更精準，外防措施方面，除豁免人士，會全面收緊。

至於回港易計劃方面，由於內地疫情控制「非常之好」，現有個案主要是少量輸入個案，而內地回港人士免檢疫的預約已展開，11月23日才開始有人回港，會一直檢視有關情況，不擔心回港易計劃。對於部分大型展覽活動計劃於12月恢復，她說，大型聚集情況並不理想，但當局要精準抗疫，要研究如何減低風險，包括令脫下口罩時間減少，保持空氣流通，要再檢視情況。

【12:53】香港與新加坡旅遊氣泡原定11月22日啟航，被問到近日本港疫情已爆發第4波，會否對氣泡旅遊有影響。陳肇始表示，旅遊氣泡安排，雙方設有溶斷機制，會按相關機制處理。

【12:50】陳肇始續指，社區已增加源頭不明個案及群組，數字不斷上升，並在不同區出現，顯示傳播情況令人憂慮。近日群組多涉酒店度假Staycation及跳舞室等地點出現，故應即時減少相關聚集。政府早前已將酒店加入表列處所，規管聚集，昨日已與酒店業界開會，政府將會盡快敲定細節作出指示。當局亦會檢視再收緊社交距離措施，將盡快作出決定及公布。她強調，「目前未公布暫停，不代表放軟手腳」，當局會加強巡視，必定會加強執法。她警告，若疫情持續惡化，將無可避免再收緊，甚至關閉表列處所。

當局又計劃加強檢測，陳肇始表示，現時針對三群組會盡快做強制檢測，包括有病徵人士、老人院舍職工及的士司機，相關政策局正落實有關強制檢測。另外，當局了解基層市民，或擔心確診會影響生計，勞褔局正考慮向確診者提供一筆過津貼。今晚會與醫生團體會面，了解整體情況，下一步會發出相關指示，將賦權醫生發出檢測令，由醫生臨床判斷決定病人是否要檢測，呼籲病人要合作。

陳肇始公布一系列防疫措施，包括初小學生停面授課堂14天，並針對的士司機、老人院職工及有病徵人士推強制檢測。（羅君豪攝）

【12:40】食物及衞生局局長陳肇始表示︰

近日香港疫情急速惡化，本港今天會公布新增26宗確診，當中21宗是本地個案，患者涉及多個群組，如跳舞、Staycation，單計跳舞群組已有10人感染；另有患者為的士司機、家庭主婦，並住在不同地方。當局剛得悉，今日另有超過30宗初步確診。她呼籲全港市民要減少不必要聚會，嚴陣以待，而很多個案都涉社交聚會、不戴口罩，第四波疫情將一發不可收拾。

政府公布一系列收緊防疫措施，其中，下周一起，小一至小三將停面授課堂14天，由11月23日至12月6日。至於幼稚園及幼兒中心的停面授課堂安排，則會延長至12月6日，相關部門會再檢視情況。她指出，衛生署有439宗上呼吸道感染爆發個案，有超過4,040人受影響，近6成涉小學，當中有70%涉初小；另有147宗涉幼稚園及幼兒中心，情況令人憂慮。上呼吸道感染傳播與新冠肺炎相近，一旦在學校傳播，社區風險好大。

【11:35】消息指，今天新增大概26宗確診個案，包括多宗無源頭本地感染個案。翻查資料，相關數字屬近3個月以來最多，衞生防護中心下午將召開疫情記者會。

袁國勇說，香港疫情爆發的起因，都是因為外來輪入，有理由相信第4波已開始，今波是由尼泊爾輸入。（張浩維攝）

【11:28】昨日（20日）公布的無源頭個案中，有患者曾到過的舞蹈會所，懷疑出現爆發，至少有1人確診，5人初步確診。袁國勇說，由於跳舞時要很近距離，而拉丁舞等的運動量較大，噴出的飛沫較多，故屬「極高危群組」。他認為，政府應考慮好好控制，否則可能會有爆發。



袁國勇又指，現時入境時做不到「滴水不漏」，而高危控制點亦無法做好，例如食肆、酒吧等。他又指，過去的爆發都與節日有關，而今次亦在萬聖節2至3星期爆發，他建議政府應加強巡查各場所，並加強罰則。

【11:26】上呼吸道感染爆發持續，消息指，小一至小三的初小學生，將於下周一起停課，為期14天。

【11:20】袁國勇又指，現時臨近聖誕節，將會有大量人回港，例如留學生等。他說，現時兩種處理方法，一是停止有關航班，但認為有關做法不人道；二是考慮延長檢疫期，在14天檢疫後，再多做7日家居檢疫，然後再第20日再做深喉唾液測試，確保無事後才能走出社區。

他建議應禁止學生在學校脫下口罩進食，減少脫口罩的機會。被問到有消息指小一至小三的初小學生下周一起停課是否足夠，他坦言不清楚措施是否有效。

【11:17】港大微生物學系講座教授袁國勇指，根據過往經驗，當有群組出現後，全香港周圍都有零星個案出現，顯示社區有隱性傳播鏈，有理由相信現時是第四波疫情開始。他認為，現時絕非滴水不漏，現時有「非常大漏洞」，是時候考慮啟動強制檢測所有病徵人士，強調與人權及政治無關。

對於是否有需要加強現時防疫措施，袁說：「咁升法，當然有需要。」，但他稱要交由政府決定。

【00:01】衞生防護中心公布確診者行蹤，惟暫未有確診者曾去食肆名單。

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