最新｜消息︰今增大概26宗確診近3月新高　初小下周一起停課14天

新冠肺炎疫情急速反彈，衞生防護中心昨日（19日）公布本港新增12宗確診個案，當中8宗屬輸入個案，4宗為本地個案，包括有2宗感染源頭不明個案，至今累計總個案增至5,492宗。另昨日已錄得逾20宗初步陽性個案，當中不少是感染源頭未明。消息指，今天新增大概26宗確診個案，查資料，相關數字屬近3個月以來最多。 政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇見記者，他表示，目前第4波疫情似乎已開始，今波疫情相信由尼泊爾輸入，與前3波一樣由外地輸入，反映邊境防疫控制方面有漏洞。他指，要應對相關方法有兩個方法，包括延長檢疫期，強制檢疫者完成14天酒店檢疫後，再加為期7天的家居強制檢疫；同時要考慮是否完全停飛高風險地區航班，但認為有關做法不人道。他又認為，是時候考慮啟動強制檢測所有病徵人士，強調與人權及政治無關。 另外，上呼吸道感染爆發持續，消息指，小一至小三的初小學生，將於下周一起停課。

袁國勇說，香港疫情爆發的起因，都是因為外來輪入，有理由相信第4波已開始，今波是由尼泊爾輸入。（張浩維攝）

【11:35】消息指，今天新增大概26宗確診個案，包括多宗無源頭本地感染個案。翻查資料，相關數字屬近3個月以來最多，衞生防護中心下午將召開疫情記者會。



【11:28】昨日（20日）公布的無源頭個案中，有患者曾到過的舞蹈會所，懷疑出現爆發，至少有1人確診，5人初步確診。袁國勇說，由於跳舞時要很近距離，而拉丁舞等的運動量較大，噴出的飛沫較多，故屬「極高危群組」。他認為，政府應考慮好好控制，否則可能會有爆發。



袁國勇又指，現時入境時做不到「滴水不漏」，而高危控制點亦無法做好，例如食肆、酒吧等。他又指，過去的爆發都與節日有關，而今次亦在萬聖節2至3星期爆發，他建議政府應加強巡查各場所，並加強罰則。

【11:26】上呼吸道感染爆發持續，消息指，小一至小三的初小學生，將於下周一起停課，為期14天。

【11:20】袁國勇又指，現時臨近聖誕節，將會有大量人回港，例如留學生等。他說，現時兩種處理方法，一是停止有關航班，但認為有關做法不人道；二是考慮延長檢疫期，在14天檢疫後，再多做7日家居檢疫，然後再第20日再做深喉唾液測試，確保無事後才能走出社區。

他建議應禁止學生在學校脫下口罩進食，減少脫口罩的機會。被問到有消息指小一至小三的初小學生下周一起停課是否足夠，他坦言不清楚措施是否有效。

【11:17】港大微生物學系講座教授袁國勇指，根據過往經驗，當有群組出現後，全香港周圍都有零星個案出現，顯示社區有隱性傳播鏈，有理由相信現時是第四波疫情開始。他認為，現時絕非滴水不漏，現時有「非常大漏洞」，是時候考慮啟動強制檢測所有病徵人士，強調與人權及政治無關。

對於是否有需要加強現時防疫措施，袁說：「咁升法，當然有需要。」，但他稱要交由政府決定。

【00:01】衞生防護中心公布確診者行蹤，惟暫未有確診者曾去食肆名單。

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