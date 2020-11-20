李慧琼前助理與涉舞弊案　控方播錄音：寫個2號　下次有好多嘢送

李慧琼議員的前女助理，涉與海麗邨居民串謀在補選舞弊案續審，控方傳召兩名該區居民作供，兩人均為新移民，又播出一名被告曾發出的電話口訊，當中提到：「民建聯阿霞講，登記選民3月11日投佢哋一票，嗌我通知你，到時會再送禮物畀你哋。」其中一名證人並稱，投票當日，其中一名被告曾致電問她的丈夫是否投2號。

3女1男被告依次為「海麗之友社」義工鄧奕梅（42歲）、時任李慧琼議員助理王維霞（52歲）、主婦陳惠娟（50歲）及無業男李謀（50歲），眾人皆為海麗邨居民。王與鄧同被控一項串謀在選舉中作出舞弊行為罪，另兩名被告各被控一項在選舉中作出舞弊行為罪。

幫佢投票有好多嘢送畀你

女證人邱曉梅供稱，她2015年由內地來港定居，是「海麗之友社」 的會員亦是居於這區，她在2017年經教會活動結識首被告「梅姐」。控方在庭上播放去年2月28日的WhatsApp語音對話，梅姐向邱道：「民建聯阿霞講，登記選民3月11日投佢哋一票，嗌我通知你，到時會再送禮物畀你哋」又稱：「寫個2號，你幫佢投票，下次有好多嘢送畀你。」

控方指4名被告涉舞弊的經過。(詳看下圖)

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投票日被問丈夫有否投給2號

邱在投票當日，梅姐問她其丈夫會否投2號，又提醒她登記取禮物。邱則回覆，丈夫表示投票決定要保密「唔可以俾人知，犯法㗎。」梅姐就解釋：「唔係嗌你投，見你咁支持佢，同你記個名，下次有咩，會識做。」

辯方盤問一度稱誤會意思

邱受辯方盤問時，透露她其實沒有叫丈夫投票。她同意梅姐當日的對話不曾提及選舉，並認同派福袋與投票給2號無關。她一度表示誤解對方的意思是投票就會收到禮物，但其後受控方覆問時，又表示沒有誤解。

梅姐指民建聯會派生日禮物

另一新移民街坊陳煥葵供稱，她是民建聯會員。控方播出梅姐與她的WhatsApp語音對話，梅姐曾叫陳投票，又指民建聯會派生日禮物，著她登記生日日期。錄音又提及福袋，不過陳庭上稱不曾領取福袋，收到錄音後亦無補回生日登記。陳透露當時無登記做選民，亦沒有向梅姐解釋，只為無謂推搪她。陳及後受辯方盤問時，認同「投咗唔等於有禮物送」。

審訊下周一續。

案件編號：WKCC3866/2019