周星馳被追佣金｜于文鳳未聞周欲永居天比高　律師：沒甚麼是永恆

影星周星馳遭前女友兼業務拍擋于文鳳追佣金7千萬案續審，代表周的律師在盤問于時指，周一直視山頂的「天比高」為他的「dream house」，買入後更花4千萬豪裝，在內添置古董傢私及Chanel屏風。于卻反駁指周是經她遊說下才購下作投資，她更一直助周與銀行斡旋安排貸款等事宜，又指二人打算小住一段短時間，便會把物業出售，並指周未有向她表示要永遠住在「天比高」。律師即打趣說：「很可惜，沒有什麼是永恆的。」

原告為于文鳳，被告為周星馳及星揚海外有限公司。于聲稱曾參與周的多項投資，包括：山頂豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，要求取回這些投資的一成收益作佣金，因而申索逾7000萬元。

于作供時透露，她當年建議周去拍賣會投位於山頂普樂道12號「天比高」的地皮，起初周並不願意，經她不斷遊說才落實。

律師指周一直想購天比高自住

代表周星馳的大狀文本立卻稱，周在購入「天比高」之前，已居於「天比高」毗鄰，普樂道7號的豪宅，並一直視「天比高」為「dream house」，因為那裡景色較好，私隱度也較高。自「天比高」上手業主明珠興業創辦人黃坤陷財困後，周已一直留意這物業，後來周從友人中得知銀行擬出售「天比高」，並購買以作自住。

于文鳳作供的主要重點。(詳看下圖)

+ 8 + 8 + 8

于強調有助周與銀行斡旋

于卻稱周有很多「dream places」，周亦經常改變心意。她當時認為需要出價3.2億才可投得地皮，並向周建議提高出價，又幫周找到菱電作為合作伙伴，成功向銀行貸款。

文大狀卻指，投資該物業的1.1億元，是來自周的兩間公司，周對於集資收購地皮一事上並沒有困難。但于認為若有合作伙伴，更易成事，因周總不能將所有錢用於收購地皮，于又稱當時是她替周與銀行進行斡旋。

曾找兄長與周傾談

文大狀又透露，周母曾一度質疑出價太高，擔心周無法完成交易，但他其實在集資上沒有困難。于表示，當時周的友人也告訴他出價太高，令周一度想「縮沙」，但她叫周冷靜，並著兄長與周傾談。

于亦指，當時認為「天比高」是用作投資，即使二人想過住進「天比高」，也只是準備小住一段時間，然後便會出售。

舊屋也花2千萬裝修

文大狀反駁，周一直視「天比高」12號屋為自住單位，更花逾4000萬裝修，又請意大利設計師Locatelli設計，並添置很多古董傢私及Chanel屏風。于卻反稱，周原本位於普樂道7號豪宅，也花近2000萬元，又形容達3200呎的普樂道7號「好細」，又出現漏水問題。

未聞周想永遠住在天比高

于續稱，周從未向她表示要永遠住在「天比高」12號屋，文大狀此時則笑稱：「很可惜，沒有什麼是永恆的。」，于只回道二人只討論過會在12號屋小住，又透露拍拖期間，二人從未同居。文大狀指，于在計算分紅時出錯，是因為有關款項只是饋贈，所以于不在意相關計算，于否認。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017