周星馳被追佣金7000萬案｜于文鳳稱若以女友身份索款　會加兩個零

影星周星馳的前女友于文鳳，分手後向周追7千萬投資分紅案續審。于文鳳今午（20日）繼續作供，她透露周曾向她表示，周母在股票市場比她賺得更多，被問到其中17萬股票投資分紅為何沒計算賬目，並被質疑款項屬饋贈，于反駁如果她以女友身份向周索款，她會「加多兩個零」，或直接索「齊頭數目」，又或者會索取鑽石。

原告為于文鳳，被告為周星馳及星揚海外有限公司。于追討多項投資項目的10%利潤，涉案的投資包括：豪宅「天比高」、大埔比華利山三幢獨立屋連車位、一個投資基金，申索金額至少逾7000萬元。

認幫周投資曾蝕1300萬

周星馳的代表資深大狀文本立亦問到其他的投資。于承認幫周投資股票時，曾蝕逾1300萬元，又透露她沒幫周作高風險投資，周一度向她表示，周母在股票市場中，比她賺更多錢。

基金經理一向不分擔客人蝕錢風險

文大狀質疑，為何二人的協議是令于投資獲利時可分紅，但卻不用分擔蝕錢的風險，直指這安排屬饋贈，是非商業安排，但于反駁一般基金經理也不用分擔客人蝕錢的風險。

于指，雖然樓盤是由地產經紀所推薦，但她建議周投資物業前，會先自行「睇樓」，再詢問估價師意見，再確保有足夠資金。

于文鳳作供的主要重點。(詳看下圖)

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若是女友會攞錢或索鑽石

文大狀又問到于2007年就投資股票所獲的17萬分紅，質疑為何沒有分紅的計算賬目，質疑該17萬只是饋贈，于反駁，如果她以女友身份向周索款，她會「加多兩個零」，或直接索「齊頭數目」，如100萬、200萬等，又或者會索鑽石作為禮物，但她稱拍拖期間，從未向周「攞錢」或索鑽石。

律師指未就就分紅所得交稅

文大狀質疑，于從未就所得分紅交稅，若于認為分紅屬商業安排，為何不交稅，但于解釋，她只當投資如同普通的股票買賣，又稱其他人也不會就在股票市場的得益交稅。

周購比華利山因周其身份獲優惠

文大狀又提到，大埔比華利山發展商恆基兆業曾向「超級巨星」提供「VIP優惠」，只需付一成樓價，但恆基只因周的身份而向他提供優惠，該優惠並非因于的關係，于同意。

案件編號：HCA 1584/2012、HCA1243/2017