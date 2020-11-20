新冠肺炎｜有患者曾到滘西洲公眾高球場　未來兩天將關閉消毒

新冠肺炎疫情急速反彈，衞生防護中心公布，本港今日（20日）新增26宗確診，當中21宗屬本地感染，更包括9宗無源頭個案。確診患者到過不同地方，滘西洲公眾高爾夫球場指，一名確診者於本周三（18日）下午12時54分，在北場打球，遂決定未來兩天（21、22日）關閉所有設施。 另外，有確診者於過往7天皆有到訪PURE Yoga半島辦公室大樓，該大樓於今日起關閉消毒，直至下周二（24日）重開。

賽馬會滘西洲公眾高爾夫球指，一名確診者於11月18日下午12時54分，在北場打球，決定未來兩天（21、22日）關閉所有設施。（滘西洲網站截圖）

患者本周三中午在場內打波

滘西洲公眾高爾夫球場公布，今日接獲衞生防護中心通知，得知一名客人確診，根據資料，該人曾於本周三下午12時54分在北場打球，並曾到訪更衣室、大堂、咖啡室及練習場。為安全起見，高球場表示，未來兩日會暫時關閉所有設施，並作深層清潔，期間所以預訂的打球時間已被取消。

有確診者曾到訪PURE Yoga半島辦公室大樓（資料圖片）

一患者確診前連續7日到PURE Yoga半島辦公室大樓

另外，有確診者曾到訪PURE Yoga半島辦公室大樓。Pure表示，該患者於過往7天皆有到訪 PURE Yoga半島辦公室大樓，並於11月17日中午12時32分到中午12時45分，參與Detox Flow課堂；及11月18日中午12時16分至12時半，參與Hot Vinyasa 1課堂。該患者於11月19日證實確診。

Pure表示，患者於課堂當中並沒有病徵，及已戴上口罩，根據衞生防護中心發出的指引，所有曾於過往3天，與確診者一同參與課堂的持卡人，將收到個別通知，並獲14天合約延長。

PURE Yoga半島辦公室大樓今日下午5時起關閉，以作深層消毒，直至11月24日才重開。

▼11月16起收緊防疫措施▼