新冠肺炎．最新｜消息︰今增大概45宗確診　創3個月新高

新冠肺炎疫情急劇反彈，衞生署昨日（20日）公布新增26宗確診，多達21宗屬本地感染，包括9宗無源頭個案，累計總個案增至5,518宗。昨日有超過40宗初步確診，料於今日（21日）轉為確診，包括至少7名灣仔Starlight Dance Club群組患者，以及多宗源頭不明個案，主要是在檢測中心發現，將是8月中以來，近三個月單日最多宗數。消息指，今天新增大概45宗確診個案。 因應疫情最新發展，食物及衞生局宣布，下周一（23日）小一至小三將暫停面授課堂14天，而幼稚園及幼兒中心停面授安排亦延長，與初小一樣至下月6日。當局將落實強制檢測，有病徵人士、的士司機及老人院職工需接受檢測。

▼11月16起收緊防疫措施▼

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【11:02】第四波疫情爆發。消息指，今天新增大概45宗確診個案。新冠肺炎｜政府刊憲關派對房間禁夜店跳舞表演 明起生效為期5天

【10:00】因應本港2019冠狀病毒病的疫情發展，政府今日（21日）表示已就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下的指示及指明刊憲，以進一步收緊社交距離措施。上述指示將由11月22日零時零分起生效。

收緊措施詳情如下：

（一）在餐飲處所（包括酒吧或酒館）及夜店或夜總會內不得進行現場表演及跳舞活動。

（二）所有設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）必須關閉。

政府已就第599F章下的最新指示及指明刊憲，以實施上述措施。上述措施將於年11月22日至11月26日的五日期間內生效。餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

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確診大廈｜Starlight群組9患者住址曝光 一人住大潭億元紅山花園

【00:50】新冠肺炎疫情急速反彈，衞生防護中心公布，本港昨日新增26宗確診，當中21宗屬本地感染，更包括9宗無源頭個案。根據衞生防護中心資料， Starlight Dance Club的9人群組中，6人居於港島區；餘下3人則於西貢及將軍澳。

其中，群組首名患者、個案5487的建生國際集團主席吳汪靜宜居於老牌豪宅威利閣，但未算最豪，個案5503的65歲女子，居於大潭紅山花園。翻查過往報道，於2014年底，曾有人斥約8,430萬元，購入紅山花園一幢洋房。

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確診食肆｜染疫婦發病赴W酒店中餐廳 跳舞荃灣婦曾光顧葵芳翠園

【00:31】衞生署昨日（20日）公布新增26宗確診個案，累計增至5,518宗。新增個案中有21宗為本地個案，其中#5509的42歲女子在本周日（15日）發病，但根據衞生防護中心晚上公布的資料，她於本周二（17日）曾到香港W酒店星宴中餐廳，即發病後仍有外出食飯。

至於#5518，67歲的居荃灣跳舞婦人，除在本周二（16日）赴尖沙嘴河內道的「百樂會懷舊歌舞」出席生日會外，亦到過荃灣及葵青區內的多間食肆，包括葵青劇院的翠園、千色匯 I 期南記粉麵等。

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