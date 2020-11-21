旅遊氣泡．直播｜邱騰華︰因應疫情氣泡旅遊延兩周　下月初再公布

本港新型冠狀病毒肺炎疫情持續，香港及新加坡的旅遊氣泡原訂將於明日（22日）起實施。新加坡當局今早宣布，由今日（21日）起計3天內，本港若有超過22宗無源頭本地個案，將會超過有關協議的門檻，有機會要暫停旅遊氣泡。 消息指，兩地政府經緊急商討後，決定原本明天啟航，與新加坡的旅遊氣泡將會延期實施。商務及經濟發展局局長邱騰華，下午5時將會見傳媒，料交代相關消息。 《香港01》將會直播。

【17:10】香港與新加坡的旅遊氣泡安排，原設有熔斷機制，當兩地非關連本地感染個案的7天平均數高於5宗，便會暫例。被問到今次延期決定，為何未有按機制進行，邱騰華說，按本港今日數據計算，最新的7天平均數字已接近5，考慮到避免對旅客造成不便，故作出延期決定。他強調，本地旅行社方面，當局已要求氣泡旅遊出團時，要採取防疫措施，如要戴口罩，避免用膳時間外不進食，要採取合理措施。

邱續說，各國家希望在防控、防疫工作做好情況下，推行旅遊氣泡，香港與新加坡的氣泡安排受其他國家密切注視，但大前提是出發前，必須保障公眾安全。

【17:03】商務及經濟發展局局長邱騰華表示︰

由應最新疫情發展，香港及新加坡原定明啟用的航空旅遊氣泡將延後兩周。他說，近日本港疫情有惡化趨勢，社區有隱形傳播，經兩地政府商討後作出延遲2星期的決定，希望減少對旅客的不便，否則啟航後可能要有調整。他形容延期推行是兩地政府「負責任」做法，雙方會繼續聯繫，12月初會再就具體啟航日期再作公布。

▼新加坡旅遊氣泡需注意12件事▼

+ 7 + 7 + 7

【16:44】國泰航空方面表示，參與新加坡與香港航班的乘客，假如出發前需要暫停航班，國泰航空可為受影響的乘客退還機票款項，或者可以選擇豁免更改機票的手續費。

【16:34】消息指，兩地政府經緊急商討後，決定原本明天啟航，與新加坡的旅遊氣泡將會延期啟航。據了解，初步計劃至少延期2周。

【16:30】本港近日新型肺炎疫情反彈。新加坡民航局今日表示，旅遊氣泡將能如期舉行，但因應香港確診數字近日反彈，旅客出發前除了要完成核酸檢測外，香港旅客抵達新加坡樟宜機場後，要自費約196新加坡元（折合約1,131港元），再接受病毒檢測，期間旅客要在酒店或住所等待檢測結果，直至結果出爐。